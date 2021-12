La vita della cagnolina Yuri non è iniziata affatto bene e è proseguita anche peggio, se possibile. Tuttavia, grazie al supporto fisico e soprattutto emotivo di Amanda Kopec, la vice direttrice del rifugio per animali di Cuyahoga in Ohio, oggi ha trovato il suo posto giusto e felice nel mondo. Leggete di seguito la sua commovente storia.

La storia di questa cucciola è iniziata coe quella di tanti altri cani abbandonati e finiti nei rifugi. La persona che doveva badare a lei ha deciso di non volerla più e di abbandonarla ad una vita fredda e sofferente di strada.

I volontari del rifugio per animali della Contea di Cuyahoga a Valley View, Ohio, si sono presi cura di lei come meglio potevano e hanno fatto di tutto per curarla da tutti i malesseri che aveva. Aveva la polmonite, cicatrici sulla schiena e sulle zampe, aveva la filaria e, in più, era incinta.

Pian piano la cagnolina ha iniziato la sua guarigione. Ha dato alla luce i suoi cuccioli, ma purtroppo questi neonati non hanno prosperato come i volontari speravano.

Amanda, che aveva preso particolarmente a cuore Yuri, ha deciso di portare lei e i suoi cuccioli a casa sua, con la speranza di aiutarli in un ambiente più riservato e sicuro. Ma purtroppo, giorno dopo giorno, tutti i cuccioli appena nati sono morti per via dell’herpes canino.

La cosa non ha sconvolto solo la cagnolina, ma anche la volontaria. In quel momento difficile. Yuri e Amanda si sono sostenute e aiutate a vicenda, riuscendo ad andare avanti come potevano.

La nuova vita di Yuri

Ora quello che preoccupava di più Amanda erano le sorti di Yuri. La cagnolina aveva mostrato i segni di problemi neurologici e di sordità. Una condizione che avrebbe compromesso qualsiasi idea di adozione.

Con visite regolari al rifugio, però, Amanda si è resa conto che la cagnolina riusciva a stare serena solo quando era in gruppo con gli altri cani. E anzi, li aiutava nel loro percorso di ripresa dopo l’abbandono.

Oggi Yuri è una risorsa fondamentale per il rifugio ed è diventata una vera e propria star della struttura. La sua storia ha fatto il giro del mondo e ha permesso al rifugio di ricevere dei premi per gli incredibili risultati in termini di salvataggio.