Qualcuno l'ha abbandonata in gravi condizioni e malata. Ma Luna sta lottando per rimanere aggrappata alla vita. Questa è la sua storia

La storia di Luna ha rattristato e allo stesso tempo ha scaldato il cuore di migliaia di persone sui social. Sono state diffuse le sue foto sul parco del Berglund Center Di Roanoke, nel cast dello schiaccianoci. Un cane felice, ma che ha alle spalle un passato davvero triste.

Guardando Luna nessuno immaginerebbe mai che è stata abbandonata in un parco, legata ad un palo, denutrita e in condizioni davvero orribili. È stata tradita dalla persona che amava e della quale si fidava, un giorno all’improvviso.

Fortunatamente qualcuno ha segnalato il suo abbandono e i volontari del rifugio locale sono intervenuti per salvarla.

Ci domandiamo come qualcuno possa lasciare così un cane. Specialmente nelle condizioni orribili di Luna. Ma faremo il possibile per aiutarla a tornare in salute. Luna ha la malattia di Lyme, che ha iniziato a portare conseguenze alla sua funzione renale.

La cucciola è stata salvata lo scorso novembre. Dopo il salvataggio dei volontari, quest’ultimi l’hanno portata alla clinica veterinaria del posto, dove un team medico si è occupato di sottoporla tutte le cure di cui aveva bisogno. E di somministrarle dei liquidi per via endovenosa. Non erano molte le speranze, ma Luna si è subito mostrata una vera e propria guerriera, pronta a tutto pur di rimanere aggrappata alla vita.

Luna diventa un’attrice

Per questo Natale, la cagnolina è stata scelta come comparsa nella compagnia teatrale. Lo scopo è quello di sensibilizzare le persone nei confronti dell’adozione e sollecitarle a donare per le cure veterinarie di tutti i cani bisognosi ospiti nel rifugio.

Luna è ancora sotto antibiotici e deve tenere sotto controllo la malattia di Lyme, seguendo un regime alimentare preciso. Quando avrà raggiunto i primi obiettivi, come quello di rimettersi in forza e riguadagnare peso, potremmo sottoporla ad un intervento chirurgico per la rimozione di quella massa sospetta sul suo fianco.

Grazie al bellissimo spettacolo dello schiaccianoci, Luna ha trovato una famiglia temporanea con la quale potrà trascorrere il Natale e che molto probabilmente, deciderà di adottarla per sempre non appena terminerà le cure.