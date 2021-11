La bellissima storia di Emma, la cucciola trovata vicino alla sua sorellina in fin di vita, che non voleva lasciare

Un episodio straziante è avvenuto poche tempo fa. Una cagnolina chiamata Emma, è stata trovata vicino la sua sorellina a quattro zampe, che stava per morire. Non voleva lasciarla sola per nessun motivo e, alla fine, il medico non ha potuto far altro che addormentarla per sempre.

Una vicenda drammatica, che ha spezzato i cuori di moltissime persone. In tanti si sono interessati a questa cucciola e al suo benessere.

I fatti sono iniziati quando i volontari di Sidewalk Specials hanno ricevuto una segnalazione su due cagnoline. Quella persona li ha informati che le loro condizioni erano davvero molto gravi.

Per questo, quando hanno capito la gravità della vicenda, sono andati in fretta a vedere. Una volta arrivati sul posto però, si sono resi conto che la situazione era anche più drammatica del previsto.

La piccola Emma era vicino alla sua sorellina e non voleva lasciarla da sola. Tuttavia, quest’ultima era in fin di vita e non aveva nemmeno la forza di alzarsi. Ormai per lei non c’era più nulla da fare.

I ragazzi non potevano lasciarle in quella situazione. Per questo hanno deciso di portarle d’urgenza nel loro rifugio. Il loro unico desiderio era solo quello di mettere fine alle loro sofferenze.

La nuova vita della piccola Emma e la ricerca di una casa

Il medico dopo un’accurata visita, ha deciso di sottoporre ad eutanasia la cagnolina. Il suo desiderio era quello di aiutarla, ma per lei era ormai troppo tardi. Emma invece, nonostante tutto, aveva la forza necessaria per lottare.

Era affetta da rogna, febbre da zecca e malnutrizione. Tuttavia il veterinario sapeva che ce l’avrebbe fatta. Ecco il video della sua storia di seguito:

Emma dal giorno in cui è arrivata, ha dimostrato di avere una forza ed una voglia di vivere davvero incredibili. Infatti ha mostrato i primi miglioramenti dopo una sola settimana. Inoltre, ora i ragazzi sono alla ricerca di una famiglia umana perfetta per lei. Desiderano solo donarle il lieto fine che merita ogni animale.