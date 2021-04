La sua cagnolina scompare improvvisamente dal giardino e lei inizia a cercarla disperatamente. Finché un giorno, non si imbatte in una foto e scopre tutta la verità

Il solo pensiero che al nostro cane possa succedere qualcosa, ci strazia il cuore. Lo sa bene la proprietaria della cagnolina Marty. La cucciola di shih tzu pechinese è riuscita a fuggire dall’abitazione di famiglia ed è scomparsa nel nulla.

Preoccupata per la sua malattia, la donna e sua figlia hanno setacciato la città e l’hanno tappezzata di volantini, oltre a pubblicare decine di appelli su Facebook, con la speranza di riuscire a ritrovarla.

Quando mi sono resa conto che era scappata, ho sentito il mondo crollarmi addosso. Qualcuno pensava che io stessi esagerando, si trattava pur sempre di un cane. Ma Marty per me è come una figlia.