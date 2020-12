Oggi vogliamo rallegrarvi la giornata e mostrarvi il simpatico video di un cane di nome Brue. Chiunque condivide la propria vita con un amico a quattro zampe, sa quanto un cane sia leale e amorevole. Il proprietario è per lui il centro del suo mondo e darebbe la sua stessa vita pur di proteggerlo. Ma chi vive con un cane, sa anche quanto a volte può essere goffo e divertente!

Brue vive con la sua mamma umana nello Utah. Recentemente, la donna si è recata dal parrucchiere per un nuovo taglio di capelli. Si sa, le donne amano i cambiamenti e soprattutto amano farsi belle! Ma quando la mamma è tornata a casa, è stata accolta dal suo cane con una reazione che proprio non si aspettava. Brue, a primo impatto, non ha riconosciuto la sua padrona!

Immagino che Brue non mi abbia riconosciuto con il mio nuovo taglio di capelli.

Con queste parole, Olivia Anderson ha accompagnato il simpatico video pubblicato sul web.

Dalle immagini si vede l’esatto momento in cui la donna torna a casa e la reazione del cane non appena la vede. Brue inizia ad abbaiare, come se avesse visto una sconosciuta avvicinarsi alla sua casa. La fissa e continua ad abbaiare. Un altro cane si avvicina, per capire cosa succede, ma non abbia perché riconosce la sua mamma. La scena va avanti per qualche secondo, finché Olivia non gli grida di smetterla: “Sono io!”

Il video di Brue

Dopo aver ripreso l’intera scena con il cellulare, Olivia ha deciso di condividerla sui social, non immaginando di ottenere così tante reazioni da parte degli utenti. Nel giro di pochi giorni, il video di Brue è diventato virale, raggiungendo un incredibile numero di visualizzazioni!

Migliaia le persone hanno sorriso e che si sono divertite nel vedere la simpatica reazione di questo amico a quattro zampe!