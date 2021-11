Oggi vogliamo raccontarvi della terribile esperienza che è toccata ad una donna della Florida di nome Katherine Dion. Lei ha consegnato il suo cucciolo Piper nelle meni di un tolettatore, non potendo minimamente immaginare che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrebbe visto il suo cane vivo. Ciò che è successo è sconvolgente e ora c’è un forte desiderio di giustizia.

Tutti i proprietari di un amico a quattro zampe conoscono l’importanza che può avere il proprio cucciolo nella vita. Consegnarlo nelle mani di qualcun altro pesa sempre, ma solitamente ci si fida di coloro che lavorano per la cura dei cuccioli. Purtroppo, ci sono diverse zone del mondo, come la Florida, in cui per fare il toelettatore non c’è bisogno di alcun attestato o conoscenza particolare. Chiunque può aprire un negozio e lavorare con i cuccioli.

Katherine aveva già portato il suo Paper da un toelettatore, quindi anche sta volta era abbastanza tranquilla. Quando il personale della Bow Wow Boutique è andata a prelevare il cagnolino per lavarlo e tosarlo, quindi, non si è minimamente preoccupata.

Soltanto 10 minuti dopo, però, la tolettatrice è tornata a casa di Katherine con il povero Piper tra le mani privo di vita.

Mi ha detto che era caduto dal banco e che si era spezzato il collo. Io ero sconvolta e volevo andare a fondo alla vicenda.

La denuncia dopo la morte di Piper

Katherine non si da pace da quel giorno. Non riesce a spiegarsi come possa una persona che lavora quotidianamente con i cuccioli provocare un incidente del genere o non evitare che accada.

Ovviamente Katherine ha sporto denuncia, ma la Florida non ha leggi che rendono chiara la questione sul lavoro dei toelettatori.

In molti credono che l’unica cosa che la donna avrà da questa denuncia, è il denaro per l’acquisto di un nuovo cucciolo. Ma ovviamente Katherine non ci sta. Vuole fare più rumore possibile per evitare che tutto questo accada ad altri genitori di cuccioli e per far sì che le leggi nel suo paese cambino.

Nessuno le darà indietro Piper, ma raggiungere un traguardo come questo, potrebbe aiutarla a dormire un po’ meglio la notte.