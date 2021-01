Un episodio davvero drammatico è avvenuto poche settimane fa. Una donna ha trovato una gattina, chiamata Puffetta, abbandonata vicino la sua auto. Era dipinta di blu e guardando sul web, ha scoperto tutto ciò che aveva subito nella sua breve vita. Purtroppo non ha avuto un passato molto facile.

Era un giorno come un altro per la signora. Era uscita per fare le sue solite commissioni. Quando stava tornando in macchina, al parcheggio del supermercato, ha notato che sotto il veicolo c’era qualcosa che si muoveva.

Sin da subito ha provato a capire di cosa di trattasse e nel giro di pochi secondi, ha visto che era una gattina abbandonata. Si è avvicinata a lei ed è proprio a quel punto che ha scoperto che era dipinta di blu.

La donna in un primo momento ha pensato che alcuni ragazzini l’avessero colorata per divertirsi. Però, quando ha iniziato a guardare sul web, ha fatto una scoperta tragica, che l’ha sconvolta.

Dalla sua ricerca è emerso che alcune persone che organizzano i combattimenti tra i cani, dipingono i gatti di blu, di verde o di viola, per poter scommettere su chi morirà per primo. Vengono usati appunto come esche.

È proprio a quel punto che la signora ha avvisato in fretta i volontari della città ed ha portato subito Puffetta nel loro rifugio. La gattina doveva guarire da tutti i traumi che aveva subito nella sua breve vita.

La guarigione di Puffetta

I volontari, ovviamente, hanno chiesto al medico di sottoporre la piccola a quattro zampe ad una visita. Il veterinario subito dopo, ha avvisato i ragazzi che purtroppo, oltre a tutto ciò che aveva già passato, soffriva anche di un soffio al cuore.

Una famiglia del posto ha deciso di prenderla in affidamento e di donarle tutto ciò che non ha mai avuto nella sua vita.

Puffetta ora vive con quelle persone, circondata dall’amore e dall’affetto di cui ha bisogno. Purtroppo la sua condizioni è molto grave ed infatti il medico la tiene sempre sotto controllo. Nessuno sa quanto tempo le resta da vivere, ma tutti sono felici perché ora ha avuto il lieto fine che merita ogni animale.