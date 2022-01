Vedere le sofferenze che alcuni animali sono costretti a subire è davvero straziante, ma per fortuna ci sono degli angeli che fanno il possibile per aiutarli. Oggi proprio per questo, abbiamo deciso di raccontarvi la storia del piccolo Adoo, il cucciolo trovato privo di sensi sul ciglio di una strada.

CREDIT: YOUTUBE

Negli anni sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di combattere il fenomeno del randagismo, ma sembra essere un lavoro impossibile.

I volontari di Animal Aid Unlimited hanno trovato il piccolo Adoo sul ciglio di una strada, in India. Le sue condizioni erano davvero disperate.

Il cucciolo che aveva solamente pochi mesi di vita, aveva già trovato un inferno. Non aveva mai avuto una casa calda e quindi non ha mai ricevuto le cure di cui aveva bisogno.

CREDIT: YOUTUBE

Vista la sua giovane età ed il poco cibo che è riuscito a trovare, era molto magro e debole. Infatti non aveva nemmeno più le forze di camminare o correre. In più, nonostante il sole, lui aveva freddo e la sua temperatura corporea era davvero bassa.

Quando i volontari lo hanno trovato era sul ciglio di una strada, ma ormai privo di sensi. Lo hanno portato nel rifugio e dopo averlo coperto ed attaccato ad una flebo, non potevano far altro che aspettare.

La nuova vita del piccolo Adoo

CREDIT: YOUTUBE

La mattina seguente però è arrivata la bella notizia che tutti desideravano. Il piccolo Adoo si era svegliato e poco alla volta ha fatto tantissimi miglioramenti.

Oggi è un cane totalmente diverso. Ha riconquistato peso ed è tornato a stare bene. In più ha deciso di mostrare a tutti la sua gioia e la sua vivacità. Vederlo è davvero bellissimo. Ecco il video della sua storia di seguito:

Il cucciolo adesso è in cerca di una casa per sempre, ma in attesa che arrivi è circondato da tutto l’amore di cui ha bisogno. Vicende simili sono davvero speciali, poiché ci dimostrano anche una volta che nel mondo non esiste solo la crudeltà.