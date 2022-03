Charlie è un cane molto dolce, che come molti suoi fratellini a quattro zampe, ha subito delle crudeltà. A causa delle cattiverie e delle atrocità vissute, si è chiuso in se stesso e non aveva più fiducia negli esseri umani. Oggi è cambiato ed è tornato ad essere felice.

CREDIT: FACEBOOK

Ogni animale merita di avere il suo lieto fine, ma soprattutto non dovrebbe mai vivere episodi che gli comportano dei traumi impossibili da dimenticare.

Il piccolo Charlie è stato salvato dai ragazza della RSPCA, mentre viveva in un garage con altri 44 cani. Era chiuso in una gabbia e non ha mai incontrato degli esseri umani amorevoli.

L’unica cosa che aveva conosciuto era la malvagità. Il cucciolo non aveva più fiducia nelle persone, non capiva nemmeno che i ragazzi erano lì solo per aiutarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Una volta arrivato nel rifugio, ha passato molti giorni chiuso nel suo box. Era l’unico posto in cui si sentiva a suo agio e non si sentiva in pericolo. Nessuno sapeva cosa fare per aiutarlo.

Per giorni i ragazzi hanno provato ad avvicinarsi, ma ogni volta il piccolo tremava e piangeva. Era davvero spaventato e vederlo, spezzava i cuori di tutti.

La trasformazione del piccolo Charlie e la sua nuova vita

Grazie all’amore, alla pazienza e a tutte le cure, il cucciolo è tornato ad essere felice. Non potrà mai dimenticare le cattiverie che ha subito, ma la cosa certa è che è riuscito a superarle.

I ragazzi al momento stanno facendo gli annunci per la sua adozione, ma ancora non si è fatto avanti nessuno per portarlo via.

CREDIT: FACEBOOK

Il piccolo Charlie ama correre e giocare in un grande giardino. Di conseguenza ha bisogno di una casa con uno spazio recintato all’aperto, è anche molto dolce e socievole con gli altri fratellini a quattro zampe.