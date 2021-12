La vita del piccolo Ricky sembrava essere perfetta, poiché aveva una casa calda ed una famiglia umana, dolce ed amorevole nei suoi confronti. Tuttavia, quando il cucciolo ha iniziato a soffrire di rachitismo, qualcosa è cambiato per sempre.

CREDIT: YOUTUBE

Non è sempre facile prendere un animale e donargli tutte le cure di cui ha bisogno. Questo perché nella vita ci sono milioni di imprevisti.

Il piccolo Ricky è stato adottato dalla sua famiglia quando era solamente un cucciolo. Tutti si sono innamorati di lui e della sua personalità allegra e vivace.

I suoi amici umani ogni giorno gli hanno donato quello di cui aveva bisogno. Hanno fatto anche di tutto per farlo sentire amato e protetto. Erano felici di avere il cane nella loro abitazione, poiché con la sua spensieratezza li aiutava a superare tanti momenti difficili.

CREDIT: YOUTUBE

Un giorno è avvenuto qualcosa di davvero imprevisto. Ricky ha iniziato a camminare in maniera strana. Aveva qualche problema alle sue zampe e nessuno riusciva a capire il motivo di questo suo malessere.

Il suo amico umano l’ha portato in fretta dal veterinario ed è proprio dopo la visita, che è emersa una triste realtà. Il cagnolino era affetto da rachitismo ed aveva bisogno di cure e trattamenti, ma la sua famiglia non aveva il denaro necessario per aiutarlo.

L’intervento dei volontari per il piccolo Ricky

CREDIT: YOUTUBE

L’uomo sapeva che la soluzione più logica era portare il cane in un rifugio e salutarlo per sempre. Credeva che almeno in quel posto si sarebbero occupati di lui.

Tuttavia, quando i volontari di Sidewalk Specials hanno saputo la triste vicenda sono presto intervenuti. Grazie ai soldi delle donazioni hanno sottoposto il cucciolo a cure e trattamenti. Per fortuna è tornato a stare bene in breve tempo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Inoltre, quei ragazzi dal cuore enorme, hanno capito anche la situazione familiare che quelle persone stavano vivendo. Infatti quando Ricky è tornato in salute, lo hanno riportato nella sua abitazione. Sapevano che gli volevano bene e non potevano separarli, nonostante i problemi economici che stavano vivendo.