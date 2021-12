La trasformazione incredibile di Scamper, il randagio che viveva in condizioni disperate: era in pericolo

Non è semplice la vita per i cani che sono costretti a vivere in strada. Sono in pericolo ogni giorno ed ovviamente, non ricevono le cure necessarie. Oggi per esempio, abbiamo deciso di parlarvi della trasformazione incredibile del piccolo Scamper, un randagio affetto da rogna ad uno stato avanzato.

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi intervenuti, nel vedere le sue condizioni, sono scoppiati a piangere, poiché sapevano che la sua vita era in grave pericolo. Il cucciolo aveva bisogno del loro aiuto.

Scamper ha vissuto da randagio sin da quando è nato. Si vedeva che non aveva mai avuto una casa e degli esseri umani amorevoli.

La cosa più triste, è che in tanti notavano la sua situazione, ma nessuno faceva niente per aiutarlo. Il piccolo desiderava solo poter andare via da questo mondo, perché aveva conosciuto solo la parte crudele degli esseri umani.

CREDIT: YOUTUBE

La sua fortuna è arrivata all’improvviso. Una donna che si è trovata a passeggiare in quel quartiere, appena si è resa conto delle sue gravi condizioni, ha allertato in fretta i ragazzi di Animal Aid Unlimited.

Questi ultimi non sapevano cosa stesse accadendo a quel cane, ma appena hanno saputo della sua esistenza, sono subito intervenuti. Il loro unico scopo era quello di aiutarlo e farlo tornare a stare bene.

Il salvataggio del piccolo Scamper e la sua nuova vita

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi, appena lo hanno visto, hanno capito sin da subito che il cane stava troppo male. La sua pelliccia era rovinata a causa della rogna, che era ad uno stato avanzato. Inoltre, era talmente debole, che quando li ha visti arrivare si è sdraiato a terra, perché non aveva la forza nemmeno per fuggire.

Scamper aveva paura, ma sapeva che non poteva andare molto lontano. Così ha lasciato che i volontari lo prendessero. I ragazzi, subito dopo, lo hanno portato al rifugio e lo hanno sottoposto a tutte le cure necessarie. Ecco il video della sua storia di seguito:

I primi giorni per lui sono stati i più difficili, ma quando le cure hanno iniziato a portare dei risultati, anche il cane ha iniziato ad aprirsi. Era felice di ciò che stava ricevendo. Ora dopo tante sofferenze, anche questo randagio è tornato a stare bene.