Ogni animale che viene salvato dalla strada, ha un passato alle spalle difficile da superare. Questo infatti è ciò che è accaduto alla piccola Cricket, la femmina di labrador che quando è stata trovata, era terrorizzata dagli esseri umani. La sua storia è diventata in fretta virale sul web.

Episodi simili sono strazianti da raccontare, poiché ci rendiamo conto che in alcune situazioni, la crudeltà umana non conosce limiti.

La storia di questa dolce cagnolina è iniziata ormai molto tempo fa. Un uomo l’ha trovata a vivere come randagia e viste le sue condizioni critiche, ha deciso di portarla nella sua abitazione.

Tuttavia, il salvataggio della piccola Cricket non è andato come immaginava. Pensava che donandole l’amore e le attenzioni di cui aveva bisogno, si sarebbe fidata di lui.

Però, la piccola era talmente spaventata dagli esseri umani, che è rimasta per tutto il tempo chiusa in una gabbia e non voleva uscire. Vederla era davvero straziante per tutta la famiglia, il loro unico desiderio era quello di donarle la seconda possibilità di vita che merita ogni animale.

Il cambiamento della piccola Cricket

La cucciola è rimasta chiusa nell’unico posto che la faceva sentire al sicuro per settimane. Solo grazie all’aiuto di altri cani è riuscita ad aprirsi poco alla volta. Ha imparato a giocare come tutti gli altri e a prendere il cibo dagli umani.

L’uomo, infatti, quando ha capito che stava per riconquistare la fiducia negli esseri umani, ha deciso di fare tutti gli annunci per la sua adozione. Voleva trovarle degli amici umani amorevoli, che potessero aiutarla a tornare a stare bene.

Dopo un anno dal suo ritrovamento, la famiglia che tutti aspettavano si è fatta avanti e finalmente anche la piccola Cricket è tornata a stare bene. Una coppia che vive lì vicino ha deciso di andare per chiedere informazioni per portarla nella loro abitazione.

Ovviamente per lei è ancora molto difficile riuscire a dimenticare ciò che ha vissuto, ha ancora molta strada da fare per poter superare il dolore. Però tutti noi siamo certi che grazie all’amore dei suoi amici umani, riuscirà ad andare avanti.