Ogni animale dovrebbe conoscere l’amore di una famiglia, ma non è sempre così per i cuccioli. La piccola Reese per esempio è stata abbandonata da quello che doveva essere il suo amico umano, poiché ha iniziato a soffrire di alcuni problemi di salute.

CREDIT. PIXABAY

Quella persona non voleva occuparsi di lei, soprattutto perché sapeva che le cure erano costose. Per questo non ne valeva la pena.

In molti credono che acquistare un cucciolo da un allevatore, sia qualcosa di molto bello. Questo perché quando vanno a prenderlo è piccolo, dolce e speciale.

Tuttavia, in pochi sanno che dietro quel povero animale c’è una mamma che viene sfruttata e che sta vivendo qualcosa di drammatico. Molte cagnoline subiscono maltrattamenti e crudeltà davvero terribili, impossibili da dimenticare.

CREDIT: FACEBOOK

Alla fine, quando non sono più utili, preferiscono abbandonarle, ma non tutte riescono a sopravvivere. La piccola Reese per esempio ha messo al mondo 2 cucciolate, ma visto che quella persona non si è mai presa cura di lei, si è ammalata.

Doveva sottoporla a tutte le cure, ma quell’uomo malvagio e crudele, ha preferito abbandonarla davanti al rifugio di Vet Ranch. I ragazzi appena l’hanno vista davanti la loro porta, hanno subito capito cosa aveva vissuto.

La trasformazione della piccola Reese e la sua nuova vita

Il medico dopo la visita ha scoperto che era magra, letargica e affetta da parvovirus. Proprio per questo l’ha sottoposta tempestivamente a tutte le cure del caso.

Non potevano proprio aspettare poiché questo virus, può essere molto pericoloso se non preso in tempo. Solo pochi minuti dopo hanno scoperto che la cucciola aveva partorito da poco, ma viste le sue condizioni doveva essere sterilizzata.

CREDIT. FACEBOOK

In una settimana la piccola Reese ha fatto una trasformazione incredibile, solo grazie ai trattamenti a cui l’ha sottoposta il medico. Ha riconquistato anche la fiducia negli esseri umani. Per fortuna ora stanno cercando anche la famiglia perfetta per lei e sicuramente non dovrà più vivere esperienze traumatiche, come quelle che ha già passato.