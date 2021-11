I fatti sono accaduti lo scorso 25 settembre 2021 alle ore 19:19 nel quartiere di Huston Heights della città del Texas. Una donna e il suo cane stavano passeggiando nei pressi di una stazione di servizio, quando un’auto di colore rosso ha frenato improvvisamente davanti a loro.

Credit: YouTube

Un uomo armato è sceso dal mezzo ed ha iniziato a minacciare la donna, pretendendo la consegna della sua borsa. Ma mentre il malvivente ha iniziato a correre verso la macchina per fuggire via, la donna è rimasta impigliata nella portiera del sedile passeggero.

Sia lei che il suo cane sono stati trascinati per diversi metri, mentre i ladri si davano alla fuga. Alla fine, per liberarsi di lei, l’hanno spinta via e con la caduta, purtroppo, la donna si è rotta un braccio.

Le immagini della donna e del suo cane

Le immagini sono state diffuse sui social, così come il video delle telecamere di sorveglianza della zona. Quest’ultimo è stato successivamente rimosso poiché troppo forte da guardare. Gli agenti sperano che qualcuno possa riconoscere i due sospettati ed aiutarli così a rintracciarli.

Credit: YouTube

La telecamera che ha ripreso l’intera scena, si trova di fronte alla stazione di servizio dove è accaduta la rapina. Le immagini mostrano la donna con il suo cane che attraversano la strada e poi una Chevrolet rossa a quattro porte che arriva davanti a loro. Secondo le forze dell’ordine, il malvivente è un maschio ispanico con corporatura magra, dei pantaloni neri e una giacca multicolore.

Credit: YouTube

La vicenda si è rapidamente diffusa sul web ed ha lasciato migliaia di persone sconvolte. Tutti ora sperano che presto la polizia possa trovare ed arrestare i due ladri.

La donna è ancora sotto choc per quanto accaduto. È stata rapinata e si è ritrovata con un braccio rotto, ma è comunque grata per come siano andate le cose. È ancora viva, così come il suo fedele amico a quattro zampe.