Dopo mesi di abusi, cattiverie e crudeltà, Buster e Tilana, i due pit bull trovati in condizioni disperate, hanno fatto un’incredibile trasformazione. La loro famiglia umana li ha lasciati nel loro giardino, senza mai occuparsi di loro. Anzi preferivano trascurarli, sentirli piangere e disperarsi.

Episodi simili sono molto più comuni di quello che si crede. Per questo è importante allertare le forze dell’ordine o i volontari locali, quando si trovano animali in queste condizioni.

Quelli che dovevano essere i loro amici umani li hanno adottati quando avevano pochi giorni di vita. In un primo momento erano felici di averli nella loro abitazione.

Tuttavia, da un giorno all’altro hanno deciso di non volersi più occupare dei due cuccioli. Per questo li hanno lasciati nel giardino, senza acqua, cibo ed un posto in cui rifugiarsi in caso di freddo e pioggia.

I vicini per molto tempo li hanno visti soffrire e stare male. Nessuno però ha mai avvisato le forze dell’ordine di quella drammatica situazione. Buster e Tilana erano completamente da soli, a combattere contro la crudeltà umana.

La vicenda è peggiorata all’improvviso, quando i due piccoli a quattro zampe sono riusciti ad uscire dal recinto ed una persona che vive nel quartiere li ha investiti.

L’incredibile trasformazione di Buster e Tilana

È proprio a questo punto che sono intervenuti i volontari di Sidewalk Specials. L’uomo che li ha travolti non li aveva mai visti ed il suo unico scopo era solo quello di aiutarli. Ha notato subito che avevano vissuto sofferenze atroci.

Grazie all’amore e alle cure di questi ragazzi dal cuore enorme, i cuccioli hanno fatto una trasformazione incredibile. Sono riusciti a riacquisire il peso necessario e soprattutto sono tornati a fidarsi di nuovo degli esseri umani. Ecco il video della loro storia di seguito:

La vicenda per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Una famiglia ha deciso di adottarli insieme, poiché dopo il brutto periodo che hanno vissuto, non potevano proprio essere separati.