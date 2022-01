Ogni animale dovrebbe avere una seconda possibilità di vita. Oggi per esempio abbiamo deciso di raccontarvi la storia di un dolcissimo golden retriever chiamato Henry, che dopo tante sofferenze, ha trovato il suo lieto fine. Ha avuto una trasformazione incredibile.

CREDIT: FACEBOOK

Vedere gli animali tornare a stare bene è qualcosa di davvero bellissimo. Però la cosa più bella è vederli felici e circondati dall’amore.

Il piccolo Henry, come tanti altri cani, quando è stato trovato era in condizioni davvero disperate. Purtroppo quelli che dovevano essere i suoi amici umani, non si sono mai voluti occupare di lui.

Alla fine però, quando erano totalmente stufi di averlo, hanno preferito abbandonarlo. Lo hanno portato sotto un tunnel e lo hanno legato ad una catena. Sapevano che avrebbe potuto perdere la vita in pochi giorni.

CREDIT: FACEBOOK

Amanda, una volontaria di un’associazione chiamata Buddies Bunny, quando ha saputo la sua triste situazione, è subito intervenuta per aiutarlo.

Tuttavia, una volta arrivata si è resa conto che il cane era in condizioni davvero disperate. Non capiva nemmeno di che razza fosse. Aveva ferite aperte in molte parti del suo corpo, era magro e debole. Non aveva nemmeno la forza necessaria per correre.

La trasformazione del piccolo Henry e la sua nuova possibilità di vita

Amanda ha deciso di tenere il cucciolo nella sua abitazione. Dopo la visita infatti, gli è sempre rimasta vicino. La sua strada per la guarigione era molto lunga e in salita, ma la volontaria dal cuore enorme non si è mai arresa.

Henry ha iniziato a fare i primi miglioramenti in poche settimane. La cosa più bella, è stato vederlo fidarsi di nuovo degli esseri umani, poiché quando la donna lo ha trovato era davvero spaventato.

CREDIT: FACEBOOK

Lindsay e Brandon una coppia che vive nella Carolina del Nord, nel vedere le foto di questo cane, si sono presto innamorati. Infatti lo hanno fatto volare dalla Cina fino alla loro città. Oggi il cucciolo ha una famiglia amorevole ed una casa calda in cui poter vivere. Dopo tanto, è tornato ad essere felice.