Non tutti gli animali riescono ad incontrare delle persone amorevoli sin da subito. Questo infatti è il caso di una dolce pit bull, chiamata Mama Bear, che purtroppo nella sua vita ha subito tante crudeltà e cattiverie. Infatti non riusciva proprio a fidarsi degli esseri umani.

Un gruppo di volontari l’ha trovata mentre vagava per le strade della città. Era sola e triste, ma era anche molto aggressiva nei confronti delle persone.

In realtà la piccola a quattro zampe aveva solamente paura di ricevere di nuovo cattiverie. Infatti non riusciva proprio a fidarsi.

I ragazzi per riuscire a portarla nel rifugio, hanno dovuto lavorare a lungo. Tuttavia, la cucciola quando è arrivata in quel posto nuovo, non ne voleva proprio sapere di aprirsi. Anzi è rimasta per tutto il tempo seduta in un angolo.

È proprio a questo punto che è arrivato un uomo chiamato Gary, che è un addestratore da ormai 18 lunghi anni. Il suo unico scopo era aiutare la piccola ad aprirsi ed a far conoscere a tutti la sua personalità.

La trasformazione di Mama Bear

L’uomo per i primi 3 giorni è stato costretto a rimanere seduto in un angolo della stanza, senza mai potersi avvicinare alla cucciola. Mama Bear era talmente terrorizzata che gli ringhiava anche solo se muoveva un braccio.

Alla fine dopo 3 giorni è arrivato il primo passo avanti. La cagnolina è andata a prendere il cibo dalla sua mano. Non era mai accaduto prima e tutti ne sono rimasti sorpresi.

È proprio a questo punto che Gary ha capito che era pronta per una passeggiata nel quartiere. Grazie a questo nuovo miglioramento, la piccola Mama Bear ha fatto un’incredibile trasformazione.

Ha capito che poteva fidarsi di nuovo degli esseri umani, poiché quelle persone volevano solo vederla stare bene. Inoltre, ha anche trovato una famiglia disposta ad adottarla e a donarle tutto ciò che non ha mai avuto nella sua vita.

