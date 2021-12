Marley è un cane che purtroppo non ha avuto un bellissimo inizio di vita. Ha vissuto molto tempo da randagio ed ovviamente, con il passare dei mesi, le sue condizioni erano diventate davvero molto gravi. Adesso per fortuna, ha fatto un’incredibile trasformazione, ma solo grazie al lavoro dei ragazzi dal cuore enorme.

CREDIT: PIXABAY

Vicende simili sono bellissime da poter raccontare, questo perché ci dimostrano ancora una volta che l’amore e le attenzioni, possono fare dei veri e propri miracoli.

Marley viveva come randagio per le strade di Morehead, una piccola contea nel Kentucky. Non aveva mai avuto una casa calda ed un posto sicuro in cui poter vivere.

Infatti per lui ogni giorno era una sfida. Era difficile trovare del cibo ed un rifugio sicuro. In più, a peggiorare la sua situazione, era la mancata fiducia nei confronti degli essere umani.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo aveva subito tante crudeltà dalle persone e non voleva farsi toccare. Con il passare dei mesi, la pelliccia di Marley era diventata talmente lunga che gli copriva anche gli occhi.

I ragazzi di Saving the Animals of Rowan appena hanno capito la gravità della sua situazione, sono presto intervenuti per salvarlo. Speravano solo di poter mettere fine alle sue sofferenze.

Il salvataggio del piccolo Marley e la sua trasformazione

Appena arrivati sul posto, il cucciolo è fuggito via. Per fortuna però, sono riusciti a conquistarlo con l’aiuto del pollo. Marley era felice di poter mangiare qualcosa di davvero buono.

Dopo averlo catturato, lo hanno portato in fretta al rifugio. Subito dopo lo hanno sottoposto ad un bagno caldo e ad una visita. Per fortuna, una coppia amorevole ha deciso di prenderlo in affidamento.

CREDIT: FACEBOOK

È proprio all’interno di questa casa che il cagnolino ha fatto tantissimi miglioramenti. Ha imparato a fidarsi di nuovo ed è tornato a stare bene. Vederlo adesso è davvero bellissimo, perché dopo tanto è una cane sano e felice.