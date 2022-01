Il piccolo Mr Rogers ha vissuto sulla strada per 7 lunghi mesi. Nessuno sa come sia potuta accadere una cosa simile, ma una persona del posto per tutto quel periodo gli ha donato sempre qualcosa da mangiare. Dopo l’arrivo dei volontari e con il trasferimento nella nuova casa, il cane ha fatto un’incredibile trasformazione.

CREDIT: YOUTUBE

Ogni cagnolino dovrebbe avere una famiglia ed un posto caldo in cui poter vivere. Purtroppo però, questo non è possibile, poiché molti cuccioli sono costretti a subire delle cattiverie impossibili anche da immaginare.

Questo mix di akita di circa 8 anni, ad un certo punto si è ritrovato a vivere sulla strada. L’unico posto in cui si sentiva al sicuro era un piccolo mucchio di rami in un parco.

Passava lì molto tempo, ma nessuno si era mai fermato per cercare di aiutarlo. La persona che ogni giorno gli donava del cibo, vedendo un peggioramento nelle sue condizioni, ha deciso di chiamare i volontari di Hope For Paws.

CREDIT: YOUTUBE

Eldad ed una sua collega, quando hanno capito la situazione drammatica che il cucciolo era costretto a vivere, sono presto andati a vedere. Una volta arrivati sul posto però, hanno scoperto che il piccolo era anche sordo.

Questo dettaglio ovviamente li ha aiutati a catturarlo. Il ragazzo si è avvicinato di soppiatto al cane ed è riuscito a mettergli una piccola corda intorno al collo. Mr Rogers spaventato dall’accaduto, ha iniziato ad abbaiare e a muoversi, ma per fortuna in pochi minuti hanno conquistato la sua fiducia.

La nuova possibilità di vita del piccolo Mr Rogers

CREDIT: YOUTUBE

Dopo l’arrivo nel rifugio, il medico ha sottoposto l’anziano cane ad un’accurata visita. Hanno scoperto che aveva un’infezione all’orecchio, ma che poteva guarire e quindi poteva anche recuperare l’udito.

Inoltre, nonostante dovesse guadagnare peso, sembrava essere in buone condizioni. Per questo hanno pubblicato la sua vicenda sul web sin da subito, con la speranza di trovare una famiglia perfetta anche per lui. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Solo pochi giorni dopo, una coppia amorevole ha deciso di chiamare i ragazzi, per adottare quel dolce cane. Dopo tutti i controlli del caso, hanno avuto la possibilità di portarlo a casa con loro ed oggi, Mr Rogers ha imparato a correre, giocare e divertirsi di nuovo. Vederlo è davvero bellissimo.