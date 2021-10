Pamela è una dolce cagnolina, che quando è stata trovata da un gruppo di volontari, era in condizioni disperate. Per fortuna grazie alle cure e all’amore ha fatto una trasformazione davvero incredibile. Oggi è totalmente diversa ed è tornata ad essere felice, proprio come merita ogni animale.

La maggior parte dei cani che vengono trovati mentre vivono come randagi, sono in condizioni molto gravi. Questo perché non c’è nessuno che può fare qualcosa per aiutarli.

In questa vicenda drammatica, tutto è iniziato quando i ragazzi di Vet Ranch, hanno trovato la piccola mentre viveva come randagia. Era sola a vivere per le strade ed ogni giorno, faceva fatica a trovare del cibo ed un posto sicuro in cui rifugiarsi.

Aveva il terrore degli esseri umani, forse perché non aveva mai incontrato nessuno dolce ed amorevole nei suoi confronti. Infatti i volontari per riuscire a prenderla, hanno dovuto lavorare per diverso tempo.

Quando uno di loro ha preso in braccio la piccola Pamela, è venuta fuori una triste realtà. Purtroppo aveva una strana massa sul collo, che le provocava dei dolori lancinanti. Si vedeva che era triste e sofferente.

L’intervento delicato che ha subito Pamela

I ragazzi ovviamente l’hanno portata subito al rifugio e il medico l’ha sottoposta ad un’accurata visita. Dalle analisi hanno fatto un’altra drammatica scoperta.

La piccola a quattro zampe, oltre quella massa suo collo, aveva anche un tumore mammario che doveva essere rimosso urgentemente. La sua situazione era davvero complicata e la sua vita era in pericolo.

È proprio per questo motivo che la dottoressa Wendy ha deciso di sottoporre la cucciola ad un delicato intervento. Non aveva altra scelta che intervenire, poiché più passava il tempo e più la situazione peggiorava. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La donna visto che la piccola era sotto anestesia, ha deciso di sottoporla anche ad una tosatura del pelo. Infatti dopo l’operazione, Pamela era una cagnolina totalmente diversa. Vista la sua età avanzata nessuno sa quanto le resti da vivere, ma almeno ora ha trovato una famiglia che fa di tutto per renderla felice.

