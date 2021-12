Tutti gli animali meritano di avere una seconda possibilità di vita. Questo è anche il caso di un randagio chiamato Raleigh, che grazie alle cure e all’amore dei volontari, ha fatto un’incredibile trasformazione. Ora è tornato a stare bene ed è circondato da una famiglia amorevole.

Il randagismo purtroppo è una piaga molto diffusa. Negli anni sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di combattere questo fenomeno, ma sembra essere un lavoro quasi impossibile.

Una volontaria ha trovato questo cucciolo mentre viveva sulle strade solo e triste. Era talmente magro che le sue ossa erano visibili ad occhio nudo.

Inoltre, non aveva la pelliccia ed aveva ferite aperte in molte parti del suo corpo. Era in condizioni talmente disperate, che la ragazza credeva di doverlo sottoporre ad eutanasia.

Tuttavia, una volta arrivati dal medico, i volontari hanno scoperto che il cucciolo non aveva intenzione di mollare. Voleva vivere e lo ha dimostrato mostrandosi felice di ciò che stavano facendo per lui. Per questo hanno scelto di lottare.

Il veterinario credeva che il piccolo fosse stato usato come cane esca. Si vedeva che tutte le ferite che aveva, erano state causate da altri cani. Ha vissuto dei traumi che purtroppo sono impossibili da dimenticare.

La lunga strada per la guarigione del piccolo Raleigh

Il cucciolo per settimane è stato sottoposto a cure e trattamenti. I primi miglioramenti sono arrivati dopo pochissimo tempo e vederlo era davvero bellissimo.

Raleigh ha dimostrato di avere una forza ed una voglia di vivere davvero incredibile. Voleva dimostrare a tutte quelle persone che gli hanno fatto del male, che lui ce l’avrebbe fatta a sopravvivere.

I ragazzi quando la sua pelliccia è ricresciuta ed è tornato a stare bene, si sono messi in fretta a lavoro per trovare una nuova casa adatta a lui. Adesso ha trovato una famiglia amorevole, che fa di tutto per renderlo felice e per farlo sentire amato e protetto.