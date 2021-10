La storia di Rocky, il cane diventato aggressivo a causa di ciò che aveva subito: era stato abbandonato in una discarica

Ci sono vicende di alcuni cani che possono spezzarci il cuore. Oggi abbiamo deciso di parlarvi di una di quelle. Il protagonista della storia è un cane chiamato Rocky, che visto ciò che aveva vissuto, era diventato aggressivo nei confronti degli esseri umani. Ora però, ha fatto un’incredibile trasformazione.

Ha un passato alle spalle difficile da dimenticare ed infatti, nonostante il soccorritore fosse lì solo per aiutarlo, lui lo ha aggredito.

Takis Shelter è un’associazione che si occupa di aiutare animali in difficoltà. Infatti quando i volontari hanno saputo la triste vicenda di questo cucciolo, sono subito intervenuti per aiutarlo.

Quando sono arrivati nella discarica, Rocky era seduto a terra, con lo sguardo rivolto verso il basso. Non riusciva proprio a fidarsi degli esseri umani ed infatti, nel momento in cui uno dei ragazzi ha provato ad accarezzarlo, lui lo ha aggredito.

I volontari, a quel punto, hanno capito che la situazione era più grave del previsto. Purtroppo a causa di ciò che aveva subito, era terrorizzato. Non credeva che quelle persone fossero lì solo per aiutarlo.

Per riuscire a portarlo via da quel posto, hanno dovuto usare una trappola. Subito dopo, lo hanno portato nel loro rifugio, per sottoporlo a tutte le cure di cui aveva bisogno. La strada della guarigione del cane era molto lunga.

La trasformazione di Rocky e la sua nuova vita

I volontari si sono occupati di lui per settimane. Il medico dopo la visita, ha scoperto che era magro, disidratato ed affetto da un virus. Doveva sottoporlo a cure e delicati trattamenti.

Per fortuna nel giro di pochi giorni, sono iniziati ad arrivare i primi miglioramenti. Il cane ha anche capito che quelle persone volevano solo aiutarlo e si è presto lasciato andare. Era felice di ricevere tutto quell’amore e quelle attenzioni.

Il lieto fine è arrivato un mese dopo il suo salvataggio. Una famiglia con due bambini ha deciso di adottarlo e Rocky è felice di avere i piccoli nella sua vita. Ama correre, giocare e coccolarsi con loro. Tutti sono al settimo cielo per come si è conclusa la sua storia.