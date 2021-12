Il protagonista della triste storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, è un cane chiamato Steve. Purtroppo è stato abbandonato in piena notte alla fermata di un’autobus e le sue condizioni erano davvero gravi. Aveva una zampa rotta ed era anche terrorizzato dagli esseri umani.

Il primo a trovarlo è stato un uomo che vive in quel quartiere. Era uscito per la sua passeggiata e si è reso conto della grave situazione che stava vivendo.

Nessuno è mai riuscito a trovare il responsabile di questo episodio, ma i ragazzi di di Dogs Trust, appena sono venuti a conoscenza della vicenda, sono presto intervenuti. Non potevano lasciare il cucciolo in quello stato.

Dopo averlo portato nel rifugio, il medico lo ha sottoposto ad un delicato intervento alla zampa. Tuttavia, le ferite psicologiche che Steve aveva riportato, erano molto più gravi del previsto.

Passava tutto il tempo in un piccolo angolo. Non permetteva a nessuno di avvicinarsi a lui. Inoltre, ringhiava a tutte le persone che erano lì per cercare di fargli dimenticare i traumi vissuti.

Per i ragazzi poterlo aiutare in quello stato, era una vera e propria sfida. Però hanno deciso lo stesso di tentare e fare l’impossibile. Poco alla volta, grazie all’amore e alla pazienza, lo hanno visto uscire dal suo guscio.

La trasformazione del piccolo Steve

Nel giro di 3 mesi dal suo arrivo nel rifugio, era un cane completamente diverso. Era felice della vita e soprattutto, ha mostrato a tutti la sua personalità allegra e vivace. Era bellissimo vederlo.

Una famiglia umana si è presto fatta avanti per adottarlo, ma i ragazzi da una parte erano felici per lui, ma dall’altra erano tristi. Questo perché erano legati al cane ed ovviamente, non volevano vederlo andare via.

La sua nuova amica umana è felice di aver preso quella decisione. In un’intervista ha raccontato che Steve le ha cambiato la vita, perché nonostante ciò che ha subito, è riuscito a rialzarsi e questo ha dimostrato a tutti loro la sua forza e la sua voglia di vivere.