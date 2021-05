Un cane randagio è costretto a vivere per le strade, senza cibo, senza riparo e senza mai aver conosciuto l’amore di un essere umano. Il cucciolo che vedete nelle foto di seguito, per tutta la vita ha subito maltrattamenti e le cattiverie degli abitanti della sua città.

Credit: Rumble – YouTube

Non tutti quando incontrano un randagio si fermano a riflettere che la colpa del suo stato possa essere proprio dell’uomo. Qualcuno preferisce scacciarlo e maltrattarlo, come se fosse un appestato.

Dopo una vita di stenti, questo cagnolino si è presentato davanti alla porta giusta. Aveva così fame, che si è intrufolato in un’abitazione ed ha implorato pietà. Per una volta, da quella casa non è uscita una persona che lo ha preso a calci e lo ha cacciato via. Era un’anima gentile dall’aspetto di una donna.

Quando la proprietaria ha visto le condizioni di quel povero cane randagio, non è riuscita a rimanere indifferente. Si è avvicinata a lui e l’ha subito rassicurato con parole gentili. Non solo, quell’angelo gli ha perfino aperto la porta di casa, invitandolo ad entrare.

Il cucciolo indietreggiava, aveva tanta paura. Come biasimarlo? E se quella donna aveva intenzione di picchiarlo o prenderlo a calci come tutti avevano sempre fatto?

Dopo vari tentativi e tante carezze e parole gentili, il cane si è lasciato andare ed ha deciso di provarsi a fidare per un’ultima volta. Tanto cosa aveva da perdere?

Non sapeva però, che quella sarebbe stata davvero l’ultima volta, perché davanti a se aveva proprio quella persona alla quale era destinato.

La nuova vita del cane randagio

Credit: Rumble – YouTube

Il salvataggio del cane randagio è stato pubblicato in un video sui social e nel giro di pochi giorni, si è diffuso in tutto il mondo. La donna amorevole ha voluto mostrare la sua reazione quando gli ha fatto il bagnetto.

Inizialmente, l’animale sembrava confuso, probabilmente perché nella sua vita non aveva mai tolto tutto quello sporco dal suo pelo.

Dopo il bagnetto è toccato alla spazzola. Indescrivibile la reazione del cucciolo mentre veniva coccolato e, finalmente, riempito di attenzioni.

Ad un certo punto del filmato, è possibile vedere il cagnolino che appoggia amorevolmente la sua testa nella mano della sua nuova mamma, mentre lei si prende cura di lui.

Credit: Rumble – YouTube

La trasformazione finale è indescrivibile. Un cane diverso sia esteticamente che mentalmente. Finalmente felice, dopo tanto tempo!