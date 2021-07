Un’incredibile trasformazione è stata pubblicata sui social pochi giorni fa. Walt un cane che aveva paura anche di guardare negli occhi le persone, ha fatto un cambiamento radicale, ma solo grazie all’amore ed alle cure della sua nuova famiglia umana. Vederlo oggi è davvero meraviglioso, ha tutto ciò che un animale possa desiderare.

È davvero importante poter dare una seconda possibilità di vita a questi cuccioli, che hanno vissuto momenti drammatici.

Questa vicenda per esempio, ci può insegnare davvero tante cose. Il piccolo Walt è arrivato nel rifugio, dopo esser stato trovato a vivere da randagio. Era in condizioni molto gravi e si vedeva che aveva bisogno di aiuto e cure.

Non voleva farsi toccare da nessuno ed i volontari per conquistare la sua fiducia, hanno dovuto lavorare per diverse ore. Il cucciolo non riusciva proprio a lasciarsi andare.

I ragazzi sin da subito si sono occupati di lui e nel frattempo hanno anche deciso di raccontare la sua storia sul web. È proprio grazie a questo post, che la famiglia umana ha deciso di andare a conoscerlo. Quelle persone sapevano che aiutarlo era un lavoro davvero difficile, ma non avevano intenzione di mollare.

Durante il viaggio verso casa, il cucciolo è rimasto per tutto il tempo con la testa bassa, rivolta verso lo sportello. Non voleva guardare nessuna di quelle persone, poiché era impaurito a causa di ciò che aveva vissuto nella sua vita.

La trasformazione del piccolo Walt

Tuttavia i primi miglioramenti del piccolo sono iniziati ad arrivare dopo pochi giorni. Walt ha capito che poteva fidarsi di quelle persone e soprattutto ha instaurato un bel legame anche con il suo fratellino a quattro zampe.

Però, la trasformazione definitiva è arrivata esattamente 3 mesi dopo la sua adozione. Il cucciolo ora è felice dell’amore e delle attenzioni che riceve ogni giorno. Vederlo è bellissimo. Ecco il video della sua storia di seguito:

Walt adesso sta dimenticando tutti i traumi e le cattiverie che ha subito. I suoi nuovi amici umani per lui sono il regalo più bello che la vita potesse donargli.