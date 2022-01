La trasformazione del cavallo Benny, non aveva nemmeno più la forza per stare in piedi

Da pochi giorni sul web si è diffuso un video che è diventato in fretta virale. Il protagonista è un cavallo chiamato Benny, che ha fatto un’incredibile trasformazione. Era magro e debole, ma per fortuna è riuscito a riprendersi con le cure necessarie.

CREDIT: YOUTUBE

Ogni animale dovrebbe avere una seconda possibilità di vita, ma questo ovviamente non è sempre possibile, a causa della crudeltà che hanno moltissime persone.

Questo povero cavallo è stato portato nel rifugio di Last Stop Horse Rescue, quando non aveva nemmeno la forza per stare in piedi. I ragazzi e il medico sapevano bene che le sue condizioni erano disperate.

Ma nonostante tutto sapevano che ce l’avrebbe fatta, aveva una grande voglia di vivere. Per questo si sono messi subito a lavoro per riuscire ad aiutarlo. Non volevano lasciarlo morire senza fargli conoscere una famiglia amorevole.

CREDIT: YOUTUBE

Benny per settimane è stato sottoposto a diversi trattamenti. Inoltre, era talmente magro che per abituarlo a farlo mangiare di nuovo, gli hanno dovuto dare il cibo in piccole quantità.

Dopo sole 2 settimane, è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando. Il cavallo, che non riusciva più a stare in piedi, era riuscito a rialzarsi da solo. Un passo avanti davvero incredibile, che ha commosso i ragazzi che volevano aiutarlo.

La nuova vita del piccolo Benny

CREDIT: YOUTUBE

Con il passare del tempo il cavallo dolcissimo ha fatto altri miglioramenti. La cosa più bella per tutti è stata vedere che non aveva mai perso la fiducia negli esseri umani. Voleva ricevere amore ed affetto da tutti.

In tanti si sono interessati a questo animale. Il rifugio ha anche ricevuto moltissime donazioni, affinché potessero sottoporlo a tutte le cure necessarie. Ecco il video della sua storia di seguito:

Oggi dopo tante sofferenze, anche il piccolo Benny ha trovato il suo lieto fine. Una famiglia umana, che vive in una fattoria, ha deciso di adottarlo. Il cavallo oltre ad avere l’amore che tanto desiderava, ha trovato anche un posto in cui può muoversi liberamente, senza nessun tipo di limitazione. È bellissimo vederlo ora.