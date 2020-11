Quando qualcuno pensa che il rapporto tra un uomo e un cane non possa essere speciale, sarebbe bene che leggesse la storia dell’amicizia tra Zelda e il suo padroncino Lee. I due sono stati amici per 10 anni. Insieme hanno condiviso mille avventure e hanno superato altrettante difficoltà, fino a quando Lee non ha fatto una tragica scoperta.

Credit: Lee Thomas-Palmer

La vita per un uomo di nome Lee Thomas procedeva regolarmente. Una vita felice insieme alla sua amata cagnolina. Il mondo è crollato improvvisamente quando l’uomo ha portato la cagnetta dal veterinario.

Dopo averla visitata ed averle fatto una radiografia, il dottore ha dato a Lee una notizia che lo ha sconvolto totalmente. Zelda aveva un tumore e le erano rimasti soltanto pochi giorni di vita. L’età avanzata della cagnetta, ha affermato il veterinario, non le avrebbe permesso di superare la malattia o di affrontare un’operazione. Tutto ciò che gli era rimasto da fare, era sopprimerla, per evitare che soffrisse.

Credit: Lee Thomas-Palmer

In un ora mi è crollato il mondo addosso. Ricordo il viaggio per tornare a casa con una tristezza infinita. Vedevo lei nel sedile posteriore che, paradossalmente, aveva un’espressione coraggiosa. Non riuscivo a farmene una ragione. Lei era la mia compagna di vita, insieme avevamo affrontato tutto. Le separazioni, i traslochi, i licenziamenti a lavoro, le mille vacanze… in ogni occasione, lei è stata sempre al mio fianco e da lì a poco sarebbe finito tutto. Ero disperato.

L’ultimo giorno di Zelda

Credit: Lee Thomas-Palmer

Più si avvicinava il giorno in cui Zelda sarebbe partita per il suo lungo ultimo viaggio, più Lee Thomas era affranto. Ha cercato di vivere con lei le ultime esperienza, di farle un ultimo regalo e di starle il più vicino possibile, fino a quando non è arrivato il fatidico e doloroso momento.

Prima di entrare nello studio del veterinario mi sono seduto sul marciapiede ed ho pianto per venti minuti. Era arrivato il momento più brutto della mia vita.

Dopo aver trovato il coraggio, Lee e Zelda sono entrati nello studio. Il veterinario li ha fatti accomodare in una stanzetta e ha spiegato a Lee tutti i processi che l’operazione prevedeva. Poi il medico ha proceduto con le iniezioni che hanno fatto smettere Zelda di soffrire.

Credit video: forumclinica – YouTube