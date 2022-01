Solo poco tempo fa una giovane coppia ha trovato davanti al loro garage, un gattino che aveva poche settimane di vita e che hanno chiamato Whiskers. Tuttavia, a causa di alcuni suoi insoliti comportamenti, si sono resi conto che in lui c’era qualcosa di diverso da tutti gli altri. La verità è arrivata una volta dal veterinario.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che ha dell’incredibile e che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Questo però è stato possibile solo grazie alla dolcezza di questi ragazzi.

I fatti sono iniziati pochi mesi fa. Esattamente quando Joshua Hiebert era fuori la sua abitazione a Tampa, in Florida. Era una giornata come le altre per lei e fino a quel momento non era successo nulla di insolito.

La donna dopo aver sistemato tutto, è uscita di casa e si è diretta verso il garage, per prendere la sua auto. È proprio a quel punto che si è resa conto di ciò che stava accadendo sul vialetto.

CREDIT: FACEBOOK

C’era un gattino abbandonato, che aveva poche settimane di vita. La ragazza crede che la mamma lo abbia lasciato lì perché lei si occupava della gatta in quei mesi. Joshua cerca di nutrire tutti i randagi che sono nel quartiere.

I due ragazzi alla fine hanno deciso i portare il piccolino in casa e di capire bene la sua situazione. Si sono resi conto che le sue condizioni erano gravi, poiché non aveva nemmeno la forza per stare in piedi.

La situazione del piccolo Whiskers dopo la visita

CREDIT: FACEBOOK

Inoltre, quando Joshua gli ha messo davanti una ciotola con dell’acqua, il gattino prima di bere ha dovuto controllare con la sua zampetta. Era un comportamento molto strano ed è per questo che i ragazzi hanno deciso di portarlo dal medico.

È proprio dopo la visita che è emersa una triste realtà. Il piccolo Whiskers purtroppo era cieco e l’unica soluzione era sottoporlo ad alcuni trattamenti, ma non era sicuro che riuscisse a recuperare la vista. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Oggi sono passati diversi mesi ed il gattino vive ancora nella casa con quelle persone. Joshua ed il marito hanno deciso di adottarlo per sempre. Purtroppo non è riuscito a riconquistare la sua vista, ma l’unica cosa che riesce a vedere sono i cambiamenti di luce. Per fortuna ha una famiglia umana che fa il possibile per renderlo felice.