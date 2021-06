I cani sono i migliori amici dell’euomo. Ma l’affetto che noi umani proviamo per loro, non è minimamente paragonabile a quello che provano loro per noi. gli umani sono tutta la vita dei cagnolini, per sempre. Per questo motivo, quando un cucciolo viene abbandonato, non riesce realmente ad accettare la cosa. Ne sa qualcosa il povero Baduk, un cagnolino che ha continuato ad aspettare invano il ritorno del suo ex proprietario.

Alcuni abitanti di una città coreana, erano confusi nel vedere un cagnolino in strada, che restava fermo sempre allo stesso marciapiede. Non gli importava del giorno o della notte e nemmeno del freddo glaciale. Lui restava immobile lì come se stesse aspettando qualcosa o qualcuno.

I volontari della Kritter Krub, un’associazione di salvataggio animali, hanno saputo della sua storia e hanno deciso di andare a vedere di persona.

Arrivati sul posto, hanno prima studiato i comportamenti di quel cagnolino triste e poi hanno chiesto informazioni in giro.

Ci hanno detto che avevano provato a prenderlo e portarlo in casa al caldo, ma lui riusciva sempre a scappare per tornare sul suo marciapiede. Da lì si muoveva soltanto quando vedeva passare un’automobile bianca. Lui la rincorreva finché essa non si fermava, poi restava deluso e tornava indietro.

La verità su Baduk

Un uomo in particolare, che aveva studiato le mosse di quel cucciolo fin dall’inizio, ha raccontato ai volontari quello che era veramente successo. Ha detto loro che un uomo a bordo di un auto bianca lo aveva abbandonato circa un mese prima e lui era rimasto lì immobile ad aspettarlo.

Ogni volta che vedeva un’auto bianca, lui la rincorreva con la speranza che il suo papà fosse tornato a prenderlo, ma puntualmente restava deluso.

I volontari alla fine lo hanno preso e portato da un veterinario. Le sue condizioni erano piuttosto buone ma il suo animo era profondamente ferito. Ferite che difficilmente sarebbero guarite.

Lo stesso uomo che aveva raccontato la storia di Baduk, alla fine, ha deciso di provare a dare una seconda possibilità di vita a quel povero cagnolino e lo ha adottato.

È davvero triste quello che è capitato al povero Baduk. Ma siamo sicuri che la persona che vive con lui adesso, farà di tutto per dargli un futuro felice e pieno d’amore, proprio come merita.