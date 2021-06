Una storia triste e che fa rabbia, quella che ci arriva dal Texas. Il cane che vedete nelle foto si chiama Summer ed è stato trovato abbandonato sul ciglio di una strada con il bacino fratturato, un trauma cranico e diverse ferite.

Il povero amico a quattro zampe aveva ormai deciso di smetterla di piangere e di rimanere lì ad aspettare il suo triste destino.

Non riusciva a muoversi, non aveva più le forze di lamentarsi, non riusciva a reggersi sulle sue stesse zampe, neanche strisciando. Non si sa da quanto tempo soffrisse lì.

Queste le parole dei volontari dell’associazione ThisIsHouston, intervenuti in soccorso del povero cucciolo, dopo la segnalazione dei passanti.

Una volta raggiunto il posto, i soccorritori si sono subito mobilitati per prendere il povero Summer e per portarlo nel loro rifugio. Viste le sue gravi condizioni, avevano il terrore che avesse riportato dei danni neurologici. Qualcuno gli aveva fatto del male e le ferite sul volto ne erano la prova.

Dopo una prima visita, il team veterinario ha deciso di sottoporlo ad un intervento urgente al bacino. L’operazione costa più di diecimila dollari e proprio per questo motivo, i volontari hanno aperto una raccolta fondi, con la speranza di riuscire a pagare l’intervento grazie al grande cuore di tante persone.

Negli ultimi aggiornamenti, i soccorritori hanno spiegato che al momento Summer sta prendendo degli antidolorifici e un farmaco per la pressione del cervello. Non riesce ad alzarsi sulle sue zampe, ma nonostante tutto sta già iniziando a mostrare i primi miglioramenti e i veterinari sono ottimisti. Davanti a sé ha ancora una lunga e ripida strada, ma grazie a queste meravigliose persone e alle cure necessarie, presto potrà riprendere in mano la sua vita e tornare a correre e a scodinzolare felice.

Chiunque sia stato a ridurlo così, presto riceverà ciò che merita. Perché la vita prima o poi porta il conto a tutti.