La storia della cagnolina Belky ci insegna ancora una volta l’importanza e i benefici che derivano dall’adottare un cucciolo anziano. Lei aveva vissuto molto tempo per strada, arrivando a pesare più del dovuto e ad avere diversi parassiti. Fortunatamente, qualcuno, un giorno, si è accorto di lei e ha deciso di fare qualcosa per salvarla.

Credit: dailypaws.com

Non si sa per quanto tempo la cagnolina aveva vissuto per strada. Ciò che era sicuro, però, era che quella vita le aveva fatto tutt’altro che bene. Quando un passante l’ha notata sul ciglio di una statale in Michigan, lei era obesa, stanca, sporca e piena di parassiti.

A prendersi carico della povera cagnolina anziana sono stati i volontari del Saginaw County Animal Care & Control. Arrivata nel rifugio, la cucciola è stata sottoposta a tutti gli esami e ha iniziato subito le cure necessarie.

Qualche tempo dopo, quando le condizioni della cagnolina erano migliorate un po’, i volontari della Humane Society of Midland County l’hanno presa con loro ed hanno iniziato a cercare subito una casa per lei.

Abbiamo visto Belky sulla pagina Facebook di Saginaw County Animal Care e abbiamo promesso di prenderla e darle una seconda possibilità se avesse avuto una buona qualità di vita. Abbiamo incontrato un cane con una luce brillante negli occhi che desiderava così tanto essere amato.

La difficile adozione di Belky

Credit: dailypaws.com

Il problema, però, era che nessuno mai vuole adottare un cane anziano. La cagnolina aveva ben 15 anni e naturalmente non poteva garantire a chi decideva di prenderla in casa un tempo troppo lungo da trascorrere insieme.

Fortunatamente, tra i tanti adottanti che non la degnavano nemmeno di uno sguardo e che rivolgevano i loro sguardi solo ai cuccioli, c’è stata una donna che ha deciso di andare oltre all’età e di concentrarsi solo su quei meravigliosi occhi pieni di amore.

Credit: dailypaws.com

Breanna Dalton si è innamorata di Belky fin da quando ha visto le sue foto su Facebook. Si è diretta nel rifugio e ha firmato tutte le carte per adottarla.

Ora la cagnolina è sana e felice nella sua nuova casa, dove potrà contare sull’amore di una persona straordinaria fino all’ultimo dei suoi giorni.