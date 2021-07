A volte capitano delle situazioni che mettono davvero a dura prova la credibilità della razza umana. La storia che vogliamo raccontarvi oggi ha come protagonisti una cagnolina di nome Hope e i suoi cuccioli appena nati. La cucciola era stata abbandonata poco prima di partorire e si è ritrovata ad affrontare la nascita dei suoi bambini da sola in strada, al freddo e senza il cibo necessario per produrre tutto il latte necessario ai suoi piccoli.

Purtroppo, il fenomeno dell’abbandono di animali domestici è sempre più diffuso in ogni parte del mondo. Tante, troppe persone non si rendono conto che lasciare un cane in strada, il più delle volte, significa condannarlo ad una sofferenza immane che spesso porta alla morte.

Se non si può più badare ad un cucciolo, ci sono molte alternative ad un abbandono. Ad esempio, il mondo è pieno di rifugi e strutture fatte apposta per i bisogni dei cagnolini senza una casa. Tuttavia, queste persone meschine decidono spesso di gettarli in strada come se fossero spazzatura.

L’ex proprietario di Hope, ad esempio, ha abbandonato la sua amica a quattro zampe proprio quando era incinta. La cucciola ha affrontato il parto dei suoi cuccioli in condizioni di igiene scarsissima ed ha lottato a lungo pur di sopravvivere e di proteggere i suoi bambini.

Il salvataggio di hope

La cagnolina si era stabilita in un campo sperduto e, fortunatamente, una passante si è accorta di lei. Ha contattato i volontari e ha spiegato che la cagnolina era insieme a 6 cuccioli.

Immediatamente i soccorritori si sono diretti sul posto e, appena arrivati, si sono accorti che in realtà, inizialmente, i cuccioli erano 10. ma che purtroppo 4 erano già morti.

Immediatamente i volontari hanno preso la mamma cagnetta ed i suoi bambini e li hanno portati dal veterinario. Il dottore ha scoperto che la cucciola pesava meno della metà del peso che avrebbe dovuto avere. Il fatto che fosse ancora viva, considerando anche che allattava, era un vero e proprio miracolo.

Con il passare dei giorni, Hope e 5 dei bambini sopravvissuti si sono ripresi e sono tornati in forza. Uno di loro, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Quello capitato a questa sfortunata famiglia di cagnolini è davvero tragico. Siamo contenti, però, che almeno qualcuno di loro abbia trovato delle persone giuste per continuare la propria vita al sicuro e coccolati dall’amore di persone gentili.