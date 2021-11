La storia del piccolo Johnny, il cucciolo trovato abbandonato in una foresta: era con un senzatetto

Il protagonista della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è un cane molto dolce, chiamato Johnny. Un gruppo di volontari lo ha salvato mentre viveva in una foresta insieme ad un senzatetto. Ora per fortuna è in un posto sicuro e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno.

CREDIT: YOUTUBE

Ogni animale dovrebbe avere una seconda possibilità di vita, anche se questo molto spesso non accade.

I ragazzi di Love Furry and Friends hanno saputo dell’esistenza di questo cane tramite una segnalazione. Ovviamente riuscire a sopravvivere in una foresta per lui era impossibile. Così sono andati sul posto per riuscire a trovarlo.

Nel video pubblicato sul web si vedono i volontari che arrivati sul posto, iniziano a girare tra gli alberi. Per fortuna dopo pochi minuti si ritrovano in un piccolo accampamento di un senzatetto.

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi decidono di fermarsi per chiedere informazioni, ma in pochi secondi si rendono che l’uomo ed il cane erano insieme. Erano l’uno abbracciato all’altro poiché era l’unico modo per riscaldarsi.

Il signore parlando con i volontari gli ha detto di aver trovato il piccolo Johnny abbandonato in quella zona. Non era solo, ma erano circa 8 cani. Gli altri 7 erano morti per qualche strana infezione. Quel cucciolo era l’unico sopravvissuto.

La nuova vita del piccolo Johnny e la sua guarigione

CREDIT: YOUTUBE

Il senzatetto sapeva di non potergli dare un futuro. Per questo ha deciso di affidare il suo amato amico a quattro zampe ai volontari, con la speranza che potessero fare qualcosa per aiutarlo.

La buona notizia è arrivata dopo la visita, questo perché il medico ha scoperto che non era affetto da nessuna infezione. Doveva solo guadagnare peso e ricevere delle cure per tornare a stare bene. Ecco il video della sua storia di seguito:

Johnny per il momento è ancora nel rifugio e sta ricevendo tutto quello di cui ha bisogno. Molto presto anche lui troverà il suo lieto fine e potrà andare via per sempre da quel posto. Buona fortuna piccolino!