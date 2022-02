Il passato di alcuni animali non è affatto semplice da dimenticare. Una cucciola chiamata Olivia ha subito talmente tante cattiverie, che non riusciva più a fidarsi degli esseri umani.

Infatti dopo il suo salvataggio, nella casa affidataria, è rimasta tutto il tempo in un angolo.

CREDIT: YOUTUBE

Non voleva fare amicizia né con gli esseri umani e nemmeno con i suoi fratellini a quattro zampe. Era sempre sola e vederla, spezzava i cuori di tutti.

Tiona è una delle volontarie dell’associazione Animal Shelter. Ha saputo della triste vicenda di questa cagnolina, tramite una segnalazione e sapeva che doveva intervenire in fretta.

La piccola Olivia era stata abbandonata sul ciglio di una strada, all’interno della scatola. Tuttavia, la donna ha fatto la terribile scoperta solo quando è arrivata sul posto.

CREDIT: YOUTUBE

La cucciola in realtà non poteva fuggire, perché le sue zampe posteriori erano fratturate ed ovviamente, non poteva né saltare, né correre. Inoltre, Tiona sapeva bene che stava soffrendo dei dolori allucinanti, anche impossibili da immaginare.

Olivia però, era davvero spaventata da tutta quella situazione. La donna l’ha presa tra le sue braccia, ma la cagnolina non ha mai smesso di tremare e piangere. Non poteva vivere in un rifugio, così Tiona ha deciso di prenderla in affidamento nella sua abitazione.

La nuova vita della piccola Olivia

CREDIT: YOUTUBE

La piccola è rimasta seduta nella sua cuccia per settimane. Non voleva aprirsi e guardava con terrore tutti quelli che le passavano davanti. Non riusciva proprio a dimenticare ciò che aveva subito.

Un giorno però, è avvenuto l’impensabile. Uno dei gatti che vive in quella casa, con la speranza di farla adattare, è andato a sedersi vicino alla cagnolina e da quel momento le cose sono cambiate per sempre. Ecco il video della storia di seguito:

Olivia con l’aiuto del felino è riuscita ad aprirsi e i due animali, in poco tempo, hanno instaurato un legame speciale. Il loro rapporto ha portato a tanti benefici per la cucciola, che era troppo spaventata.