Il triste e straziante abbandono del piccolo Rex, lasciato in strada dalla sua famiglia umana per la sua età avanzata

Rex è un dolcissimo pechinese di 14 anni, che vista la sua età avanzata è stato abbandonato dalla sua famiglia umana. Ora per fortuna ha già trovato una nuova famiglia disposta ad adottarlo e finalmente, ha ritrovato l’amore e le cure che tanto desiderava.

Tutto è iniziato quando una donna chiamata Maria Buck ha trovato questo cucciolo che vagava solo e triste per le strade di New York.

Era sofferente e in condizioni molto gravi. Per questo la ragazza, ha deciso presto di fermarsi per capire la sua situazione. Il piccolo Rex nonostante tutto, aveva ancora molta fiducia negli esseri umani.

Maria per fortuna è riuscita a catturarlo in fretta. Per questo ha deciso di portarlo d’urgenza nel rifugio della sua città. Il medico ha sottoposto il cane ad un accurata visita ed è proprio a quel punto che sono emerse realtà molto tristi.

Rex aveva pochi denti, quindi aveva era in pericolo a vivere in strada, poiché non avrebbe potuto proprio difendersi. Inoltre, erano riusciti a rintracciare in fretta la sua famiglia umana grazie ad un microchip.

Li hanno chiamati tempestivamente, ma quelle persone non hanno avuto la reazione che i ragazzi si aspettavano. Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, li hanno informati che erano stati proprio loro ad abbandonarlo per la sua età avanzata.

Il nuovo lieto fine del piccolo Rex

Maria quando lo ha scoperto, ha deciso presto di intervenire. Sapeva che non poteva lasciarlo in quel posto, perché il cane ne avrebbe sofferto tantissimo.

Per questo la ragazza ha deciso di portarlo nella sua abitazione, insieme anche al suo fratellino a quattro zampe. Rex era felice di passare il tempo con quella donna e con il suo cucciolo. Si è adattato in fretta.

Maria non sa ancora quanto tempo gli resti da vivere, ma la cosa certa è che non vuole più lasciarlo andare. Dal momento in cui lo ha incontrato, la sua vita è cambiata. Infatti ha deciso di adottarlo.