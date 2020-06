La triste storia di Wanda, la cagnolina riportata nel canile perché malata La triste storia di Wanda, la cagnolina che è stata abbandonata per ben 2 volte: l'ultima perché hanno scoperto che ha un tumore

Non tutti gli animali hanno la vita che meritano e che soprattutto desiderano. Questo infatti è il caso di una cagnolina chiamata Wanda e della sua triste storia. È stata abbandonata una prima volta e subito dopo ha trovato una nuova famiglia ma, quando hanno scoperto che aveva un tumore, l’hanno abbandonata di nuovo.

Una vicenda che ha sciolto i cuori di migliaia di persone e soprattutto dei volontari che si stanno occupando di lei e che sperano che arrivi presto il lieto fine.

La cucciola ora si trova nel canile di Muratella di Roma. La sua storia è stata diffusa sulla pagina Facebook dell’Enpa Roma, in cui hanno scritto:

“Chiesta in affido e riportata al canile dopo qualche giorno, come se fosse un oggetto. Wanda ha un tumore. Per lei cerchiamo una mamma che le dia l’amore che merita.

Enpa Roma è disposta a seguire la cucciola, per le cure di cui potrebbe aver bisogno. Merita un’opportunità di vita… Pensate quando possa essere stata felice di assaporare la prospettiva di una nuova vita in casa, accudita da una famiglia e subito dopo ritrovarsi dentro un box con una banale scusa, terribile, che lacera la fiducia di questa creatura.

Chi vuole adottare Wanda?” I volontari hanno lanciato un disperato appello, con la speranza che qualche persona possa capire le difficoltà che sta vivendo ora questa cagnolina, che si è ritrovata di nuovo in quel posto, dopo essere stata adottata.

Tutti loro sperano che per lei arrivi il lieto fine che merita e, vista la sua patologia, il Canile non è un posto adatto a lei. Infatti, l’associazione ha concluso il post scrivendo:

“Occorre per Wanda, una vera adozione del cuore!” È proprio quello di cui ha bisogno, per riuscire ad uscire da quel posto e per avere la vita che merita ogni cane.

Tutti noi ci auguriamo che questa cucciola trovi in fretta la famiglia perfetta per lei!