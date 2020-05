Il salvataggio di una cagnolina abbandonata con i suoi cuccioli per strada (VIDEO) Una cagnolina è stata abbandonata con i suoi cuccioli per strada dai suoi proprietari senza cuore; ecco il video del salvataggio girato dai volontari

Una cagnolina ha avuto la sfortuna di finire nelle mani sbagliate. Quando i suoi proprietari hanno capito che era incinta, hanno deciso di abbandonarla. Hanno aspettato il parto e poi l’hanno caricata in macchina e l’hanno fatta scendete in una zona disabitata, lontana dalla città. Questa è la storia di Moli, la cagnolina abbandonata insieme ai suoi cuccioli: il volontari hanno ripreso tutti con il cellulare. Ecco il video.

I volontari di un rifugio in Serbia hanno ricevuto una chiamata che segnalava una cagnolina abbandonata con i suoi cuccioli. Erano stati abbandonati dai loro proprietari e la povera mamma stava aspettando con il cuore spezzato il loro ritorno.

Alcune persone hanno cercato di aiutarla con cibo e acqua ma la mamma ha rifiutato.

Il volontario serbo del Dog Rescue Shelter Mladenovac uscì per cercare i cani. Quando arrivò lì, la mamma si è nascosta nell’erba con i suoi bambini.

Non sembrava aggressiva e quando arrivò il resto della, iniziò a fidarsi di loro. Accettò di mangiare qualcosa… era la prima volta che mangiava dopo molti giorni di digiuno.

Il volontario mise la mamma e i suoi cuccioli in un trasportino poi decise di dare un ultimo sguardo. Facendo così trovò il terzo cucciolo nascosto nell’erba alta. Si misero tutti a cercare bene per essere sicuri di non dimenticare qualche cucciolo.

Mamma e cuccioli furono portati dal veterinario. Erano tutti in buona salute. La cagnolina fu chiamata Moli: è dolcissima e si occupa con tanto amore di suoi cuccioli. Ha ancora lo sguardo triste pensando, probabilmente, al proprietario che l’ha abbandonata.

Fortunatamente, adesso ha un posto sicuro dove stare con i suoi bambini. I cuccioli, per adesso, hanno ancora gli occhio chiusi perché sono nati da pochi giorni. Sono 2 femmine e 1 maschio e, quando saranno più grandi, i volontari cercheranno di trovare loro una famiglia.

Per adesso sono in stallo… ma si loro che la loro mamma Moli non devono più temere per il futuro. Se volete, potete contattare il volontari del rifugio Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia sulla loro pagina Facebook.