Il bellissimo aggiornamento sul piccolo Belvas: dopo tante sofferenze ha trovato la sua casa per sempre

Un bellissimo aggiornamento sul piccolo Belvas è arrivato nella ultime ore. Il cane che purtroppo ha vissuto esperienze drammatiche, ha trovato dopo tanto il suo bellissimo lieto fine. Ora ha una casa ed una famiglia umana, che fa di tutto per renderlo felice.

CREDIT: FACEBOOK

Ogni animale dovrebbe avere una seconda possibilità di vita. Tanti cuccioli perdono la vita prima di incontrare degli esseri umani amorevoli.

I fatti sono iniziati a gennaio dello scorso anno. I ragazzi di Animal Welfare League erano usciti per delle commissioni e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

Tuttavia, mentre erano in auto, hanno ricevuto la chiamata da parte di una donna che li informava di aver trovato un cane, in condizioni davvero disperate. Aveva bisogno di aiuto, ma soprattutto dovevano capire se ce l’avrebbe fatta.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari sono andati presto a vedere. Il piccolo Belvas dopo averli visti arrivare, è rimasto seduto nel suo angolo, era l’unico posto che lo faceva sentire al sicuro.

La sua situazione era davvero disperata. Per questo, il cucciolo non aveva più intenzione di lottare. Desiderava solo che qualcuno potesse mettere fine alle sue sofferenze.

La nuova vita del piccolo Belvas e l’arrivo della sua famiglia umana

Il medico sapeva che poteva ancora fare qualcosa per aiutarlo. Infatti ha deciso di sottoporlo a diversi trattamenti. Quando i dolori erano passati, il piccolo Belvas ha deciso di aprirsi e di mostrare a tutti la sua personalità.

Era felice di aver avuto una seconda possibilità, ma soprattutto era al settimo cielo poiché non era più costretto a soffrire quei dolori lancinanti. Dopo tanto questo dolce cagnolino è tornato a stare bene.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi pochi giorni fa, hanno pubblicato un bellissimo aggiornamento. Questo cucciolo, ha trovato la sua famiglia per sempre. Quelle persone amorevoli ora fanno di tutto per farlo sentire amato e per donargli tutte le cure di cui ha bisogno.