Una vicenda davvero triste è avvenuta diversi anni fa a The Donkey Sanctuary. Ben, un piccolo puledro appena nato, è stato rifiutato da sua madre. Ma per fortuna, grazie alle cure di questi ragazzi dal cuore enorme, adesso è tornato a stare bene. È cresciuto sano e in salute.

Quando mamma Millie è arrivata in questo posto era incinta e in condizioni molto gravi. Aveva difficoltà anche a stare in piedi.

I volontari l’avevano salvata mentre viveva nel giardino di un’abitazione, ma nessuno voleva occuparsi di lei. Quelle persone non si erano mai preoccupate e l’avevano lasciata abbandonata a se stessa.

Millie ha messo al mondo il piccolo Ben poche settimane dopo esser arrivata in quel posto. Tuttavia, invece di prendersi cura di lui, a causa dei traumi che aveva subito, lo ha rifiutato. Non lo voleva vicino e non lo voleva allattare.

Il puledro se fosse stato nell’abitazione in cui viveva la madre, sarebbe sicuramente morto. Per fortuna però, i ragazzi quando hanno capito la sua situazione, si sono messi in fretta a lavoro per aiutarlo.

Gli hanno dato il latte con il biberon ogni 4 ore. Gli sono rimasti sempre vicino e non lo hanno mai lasciato da solo. Non volevano farlo sentire diverso da tutti gli altri cuccioli che erano nella fattoria.

L’amicizia nata tra Ben e Zia Jingle

Pochi mesi dopo la sua nascita, il piccolo era cresciuto sano ed in salute. Si era affezionato a quelle persone speciali ed era felice della vita che aveva.

I ragazzi alla fine hanno deciso di metterlo vicino a Zia Jingle. Da quel momento, i due hanno instaurato un legame speciale. Ecco il video della sua storia di seguito:

Dalla nascita del piccolo Ben ora sono passati 3 lunghi anni ed ora è soddisfatto dell’amore che sta ricevendo. Ogni giorno riceve delle attenzioni sia dai ragazzi, che dalla sua mamma adottiva.