Louis è un cane piccolo e molto dolce che ha vissuto un’esperienza davvero traumatica. Quella che doveva essere la sua famiglia umana ha deciso di abbandonarlo, poiché era affetto da una rara malformazione e loro non volevano occuparsi di lui. Ora per fortuna ha trovato una nuova casa.

CREDIT: FACEBOOK

Ci sono storie del genere che possono spezzarci il cuore. Questo perché sono l’ennesima dimostrazione della crudeltà delle persone.

Il piccolo Louis è stato trovato da un uomo, mentre viveva solo e triste in una discarica. Aveva pochi mesi di vita, ma già si era trovato in una situazione davvero drammatica.

L’operaio che lo ha trovato, sin da subito, ha provato a fare il possibile per aiutarlo. Per prima cosa gli ha dato del cibo e subito dopo ha trovato una coperta, affinché potesse sentirsi protetto e al sicuro.

CREDIT: FACEBOOK

Nel frattempo, ha allertato un gruppo di volontari. Liza, una soccorritrice locale, si è presto resa conto della gravità della vicenda, infatti è andata sul posto in pochi minuti. Il suo unico desiderio era quello di aiutare il cagnolino ad avere il suo lieto fine.

Il cucciolo nonostante tutto, aveva ancora fiducia negli esseri umani. Era felice di ricevere quelle attenzioni e quell’affetto. Era ciò che desiderava di più al mondo.

Il lieto fine del piccolo Louis e la sua guarigione

La ragazza è riuscita a prenderlo e a portarlo in fretta nel rifugio. È proprio durante la visita medica che è emersa la triste realtà. Il cucciolo era stato abbandonato, poiché affetto da una rara malformazione alle zampe. La sua famiglia non voleva occuparsi di lui, poiché non riusciva a camminare bene.

I volontari lo hanno aiutato e non lo hanno mai fatto sentire solo. Hanno anche cercato di fargli dimenticare il trauma che ha vissuto. Inoltre, hanno parlato della sua triste vicenda sui social.

CREDIT: FACEBOOK

Una famiglia amorevole si è presto fatta avanti per conoscerlo ed ora il piccolo ha già trovato una nuova casa in cui poter vivere. Quelle persone fanno di tutto per farlo sentire amato e protetto, nonostante le sue condizioni.