Operaio edile salva la vita a Jett: il cane aveva una pallina nella gola Il cane aveva una pallina nella gola, operaio edile salva la vita di Jett

Lo scorso mercoledì, è stato un giorno davvero drammatico per una donna, chiamata Teresa Perkins, che stava tornando in fretta a casa, perché il suo cane Jett, aveva una pallina nella gola. Una vicenda terribile, ma che per fortuna ha avuto un lieto fine, grazie all’intervento di un operaio edile.

Era un giorno come un altro per la signora, che era uscita per fare delle commissioni. In casa c’era sua figlia Bliss Nickolss, che stava giocando con il cucciolo.

Quando all’improvviso, nel momento in cui gli ha lanciato la pallina, Jett per prenderla al volo, ha aperto troppo la bocca e gli è rimasta praticamente incastrata nella gola.

La ragazza ha provato a tirarla fuori con le mani, ma ogni suo tentativo si è rivelato vano. Così, non avendo altra scelta, ha chiamato sua madre, per farla tornare e farlo portare d’urgenza dal veterinario.

Teresa vista la situazione, è tornata subito ed ha preso subito il cane e lo ha fatto salire sulla sua auto. Però, mentre stava guidando, ha trovato la strada bloccata per un cantiere.

Non sapendo cosa fare, ha deciso di iniziare a suonare per attirare l’attenzione, affinché qualcuno si spostasse, ma alcuni operai, si sono avvicinati per capire meglio cosa stava accadendo.

E’ proprio in quel momento, che Cavaja Holt, ha deciso di fare qualcosa. L’uomo è andato subito da Jett ed è riuscito a togliere la pallina con le mani, ma la sua situazione non è affatto migliorata. Per questo motivo l’operaio ha suggerito di fare la respirazione, mentre Teresa gli schiacciava il torace.

E’ proprio così che sono riusciti a salvarlo. Infatti, quando la donna è arrivata dal veterinario, il cagnolino era ormai fuori pericolo ed è potuto tornare a casa il giorno stesso.

La sera la mamma e la figlia hanno provato a cercare l’operaio ed alla fine, dopo diverse ricerche, sono riuscite nel loro obiettivo e la mattina seguente, Teresa è andata al cantiere per ringraziarlo di persona.