Aveva solamente pochi mesi di vita la piccola Cutie e già si era trovata a vivere in un inferno. Per fortuna è riuscita a fuggire in tempo. Una persona dal cuore enorme, appena si è resa conto delle sue condizioni, è subito intervenuta per salvarla. Ora è in una casa amorevole.

CREDIT: FACEBOOK

Episodi simili sono molto più comuni di quello che si crede. Per questo è importante allertare le forze dell’ordine quando si vede un animale in pericolo.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per un uomo. Era uscito dalla sua abitazione per fare le solite commissioni e per andare a lavoro.

Tuttavia, proprio durante il tragitto, ha notato una piccola cagnolina che vagava sola e spaesata. Si vedeva che la sue condizioni erano gravi. Proprio per questo, ha deciso di fermarsi e di capire meglio la sua situazione.

CREDIT: FACEBOOK

L’uomo appena è sceso dalla macchina e si è avvicinato alla cucciola, ha fatto la scoperta drammatica, che lo ha sconvolto. Non aveva mai visto una cosa simile.

Qualche persona malvagia con un filo sottile, le aveva chiuso la bocca. Infatti aveva delle ferite che sicuramente le provocavano un dolore atroce. Si vedeva benissimo che la sua situazione era davvero critica.

La nuova vita della piccola Cutie

Nessuno sa come abbia fatto, ma per fortuna la cagnolina è riuscita a fuggire da quell’abitazione giusto in tempo. Quell’uomo sapeva che non poteva lasciarla da sola. Infatti dopo aver conquistato la sua fiducia, l’ha portata in fretta nel rifugio di Kansas Humane Society.

I ragazzi sin da subito hanno fatto il possibile per riuscire ad aiutarla. La sua condizione era delicata, ma nessuno di loro aveva intenzione di lasciarla da sola.

CREDIT: FACEBOOK

Una donna chiamata Chollet Bucl si è presto fatta avanti per poterla prendere in affidamento. Ora la piccolina sta ricevendo tutte le cure e le attenzioni di cui bisogno, affinché possa dimenticare i traumi subiti e possa trovare una nuova famiglia disposta ad adottarla per sempre.