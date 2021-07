Una triste vicenda è avvenuta poco tempo fa. Un maschio di beagle, chiamato Skinny Dog, non ce l’ha fatta a sopravvivere alla crudeltà umana. La sua triste storia, dopo il racconto dei volontari è diventata in fretta virale sul web e sono stata organizzate molte raccolte fondi per aiutare gli altri cani presenti nel rifugio.

CREDIT: YOUTUBE

Un episodio straziante che tutti dovrebbero conoscere, per capire a che livelli è arrivata la cattiveria umana. Ognuno di noi dovrebbe fare qualcosa quando vede questi poveri animali, in quelle condizioni.

La storia è iniziata quando i volontari di Fort Wayne Animal Care and Control hanno visto questo cucciolo che viveva legato nel giardino di un’abitazione.

Era talmente magro che si potevano vedere bene le sue costole. Inoltre, a causa di tutti i maltrattamenti che aveva subito, non aveva affatto fiducia negli esseri umani.

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi sono riusciti a convincere in fretta quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici umani, a lasciarlo andare. Loro erano stufi di averlo tra i piedi e speravano proprio che qualcuno lo portasse via.

Dopo averlo trasferito nel loro rifugio, hanno fatto il possibile per riuscire ad aiutarlo. Tuttavia, i loro disperati tentativi dopo una settimana dal suo arrivo, non hanno portato a miglioramenti ed infatti, alla fine, è accaduto il dramma.

La tragica morte del piccolo Skinny Dog

CREDIT: YOUTUBE

Il medico lo ha sottoposto ad alcune analisi e dai risultati di quest’ultime ha scoperto che il cagnolino aveva i globuli rossi molto bassi. Di conseguenza, lo hanno sottoposto in fretta ad una trasfusione.

Tuttavia, anche questo non ha portato a nulla. Purtroppo pochi giorni dopo l’arrivo del cucciolo in quel rifugio, il suo cuore non ha retto. Era ridotto in condizioni troppo gravi per farcela. Ecco il video della sua triste storia di seguito:

I ragazzi hanno voluto raccontare la vicenda sul loro profilo Facebook ed il tutto è diventato in fretta virale. In molti hanno voluto fare una donazione per ringraziare queste persone dal cuore enorme del loro lavoro ed anche per aiutare gli altri cani che sono in quel posto. Buon ponte Skinny Dog!