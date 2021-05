Sasha è una femmina di pit bull di 4 anni, che ha passato la maggior parte della sua vita in un rifugio. Un uomo alla fine ha deciso di adottarla, ma non sapeva che nel giro di poco tempo, la cucciola lo avrebbe aiutato a superare molte difficoltà. La loro vicenda ovviamente è diventata presto virale sul web.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è iniziato quando il giovane è venuto a conoscenza della storia di questa cagnolina. Era arrivata in quel posto, quando aveva solamente pochi mesi e da quel momento, nessuno si era mai fatto avanti per adottarla.

Ovviamente Sasha era sempre triste. Ogni giorno era costretta a vedere i suoi fratellini a quattro zampe andare via, con delle famiglie amorevoli, ma per lei mai nessuno disposto a donarle la seconda possibilità di vita che tanto desiderava.

Un volontario locale, appena è venuto a conoscenza della sua situazione, ha deciso di andare a conoscerla. Voleva provare ad aiutarla ed infatti, ha deciso di prenderla in affidamento.

CREDIT: FACEBOOK

L’ha portata nella sua abitazione e con il passare dei giorni, i due hanno instaurato un rapporto davvero speciale. Al punto che il ragazzo ha deciso di adottarla per sempre. Non poteva più immaginare la sua vita senza la piccola Sasha.

Il bellissimo lieto fine di Sasha

La cucciola ha aiutato il suo amico umano a superare tutti i momenti difficili. Gli è rimasta sempre vicino e non lo ha mai lasciato solo. La maggior parte delle persone rimaneva a bocca aperta nel vedere il loro legame.

Pochi anni dopo la bellissima adozione, l’uomo ha perso sua madre a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo ed è proprio in quei momenti che ha capito l’importanza della sua amica a quattro zampe. Ogni volta che lo vedeva piangere, si sedeva vicino a lui per cercare di consolarlo.

Purtroppo con il passare del tempo, anche le condizioni di salute di Sasha sono peggiorate. L’età avanzata le ha portato diversi problemi. Alla fine, il suo cuore ha cessato di battere per sempre, a causa di un’insufficienza renale.

CREDIT: FACEBOOK

L’amico umano ha voluto rendere pubblica la loro storia, per far capire a tutti l’importanza di un amico a quattro zampe nella vita delle persone. Le sue parole sono diventate virali sul web. Sasha è morta dopo averlo aiutato a superare quella grave perdita.