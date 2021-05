Se c’è una persona al mondo che rappresenta al meglio la parola “dedizione”, quella è sicuramente Sara Tiedeman. La donna lavora da tantissimi anni come volontaria e veterinaria in una struttura di salvataggio e di ricovero di animali. In particolare, è specializzata a trattare e curare i gattini appena nati, proprio come Wild e Brave.

Credit: sarafosterskittens – Instagram

Tra i tanti salvataggi che ha compiuto Sara, l’ultimo di questi due minuscoli e tremanti fratellini felini ci ha colpito al punto da volervelo raccontare.

Dopo che alcuni volontari li hanno trovati in strada, hanno subito contattato Sara, perché le loro condizioni erano davvero disperate e perché sapevano che solo lei avrebbe potuto salvarli.

Quando li ho accolti erano davvero in pessime condizioni. Il loro peso era troppo basso ed erano solo pelle ed ossa. Ho iniziato a nutrirli con un sondino, poiché non erano in grado di nutrirsi da soli. Non si reggevano nemmeno in piedi, figuriamoci.

Col passare dei giorni, Wild e Brave hanno iniziato a mostrare i primi segni di miglioramento. WIld era quello che ha reagito meglio. Già dopo due giorni aveva imparato a bere da solo da un biberon. Brave, invece, mostrava un po’ di resistenza.

Wild conquista il cuore di Sara Tiedeman

Credit: sarafosterskittens – Instagram

Nel giro di pochissimi giorni, Wild ha letteralmente spiccato il volo. Girovagava per tutta la sua stanzetta ed ha iniziato a mostrare una gran curiosità, come è tipico di ogni gatto che si rispetti.

Ciò che ha conquistato davvero il cuore di Sara Tiedeman, però, è stato il pelo riccio che ha iniziato a spuntargli e lo squittìo che aveva iniziato a emettere. Una cosa davvero molto dolce.

Brave, invece, mostrava ancora qualche difficoltà. Per lei ci è voluto un po’ più di tempo, ma alla fine è riuscita ad alzarsi e rimettersi in sesto anche lei.

Credit: sarafosterskittens – Instagram

Wild è molto matura per la sua età, le piace osservare ciò che la circonda e tenere d’occhio tutto e tutti. È molto molto vivace. Brave invece è più rilassata. Dopo ogni pasto, la prendo tra le mani e le do i baci e lei ama stare ferma a farsi coccolare.

Wild e Brave stanno migliorando giorno dopo giorno e ben presto saranno nel pieno delle loro forze. Se volete conoscere gli aggiornamenti su di loro e sugli altri gattini che cura Sara, basta visitare il suo meraviglioso profilo Instagram.