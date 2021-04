Il mondo è purtroppo pieno di poveri cuccioli senzatetto, costretti a sopravvivere ad ogni tipo di intemperie, alla fame, alla sete e alle malattie. Fortunatamente, lo stesso mondo è pieno anche di meravigliose persone che sono pronte a tutto pur di aiutare queste povere anime solitarie e perdute. Casi come quello del cane Grinch, sono così commoventi da conquistare il cuore di chiunque ne venga a conoscenza, da ogni parte del mondo.

Credit: Rescue Dogs Rock NYC

La storia di oggi arriva dal Texas, ma ha ben presto fatto il giro di tutto il mondo. Il protagonista è un povero cagnolino che, per quanto fosse provato dalla sua vita di strada, era completamente irriconoscibile.

Era completamente glabro, la sua pelle era infetta e aveva creato una patina bianca sulla sua testa e sulle zampe, che lo aveva reso simile ad una statua di pietra. In più, era così magro che era possibile contare tutte le sue gracili ossa.

Non abbiamo mai visto una situazione come quella di questo cucciolo. Non siamo riusciti nemmeno a capire di che razza fosse. L’unica cosa chiara, era che per farlo guarire, erano necessarie delle lunghe e minuziose cure. E noi eravamo assolutamente pronti a tutto.

Il piccolo rifugio che ha preso in carica in cucciolo, però, non aveva i mezzi per aiutare al meglio il cagnolino. Così quei volontari hanno deciso di rivolgersi alla Rescue Dogs Rock di New York City.

La rinascita di Grinch

Credit: Rescue Dogs Rock NYC

Grazie all’aiuto di uno specializzato team di veterinari, i ragazzi hanno attuato un piano di cure che sembrava ideale per quel povero cucciolo.

Ci sarebbe voluto molto tempo, ma vedere i risultati avrebbe ripagato tutti gli sforzi.

Fortunatamente, il coraggioso cagnolino ha dimostrato fin da subito una forza di volontà fuori dal comune, accelerando di molto i tempi di guarigione.

La sua pelle ha iniziato quasi subito a guarire e gli è anche tornato l’appetito ben presto.

Credit: Rescue Dogs Rock NYC

Dopo qualche settimana, i volontari sono riusciti finalmente a capire che si trattava di un meraviglioso mix di pastore belga malinois.

A 5 mesi dal suo salvataggio, Grinch è diventato completamente un altro cane. Ora è bellissimo, forte e in piena salute. È venuta fuori anche la sua meravigliosa e dolcissima personalità, che lo aiuterà a trovare una famiglia amorevole molto prima di quanto si possa sperare.