La vita di questa cucciola è iniziata come peggio non poteva, ma la sua forza di volontà, ha stupito il mondo intero

Oggi vogliamo raccontarvi la storia della dolcissima Marie, una cucciola di alpaca nata con delle disabilità nelle gambe posteriori, che non le permetteva di reggersi nemmeno in piedi da sola. Grazie alla sua forza di volontà e all’aiuto di una meravigliosa ragazza, la dolce creatura pian piano sta tornando in piena forma.

Fonte: Reuters / YouTube

La vita di questa cucciola di alpaca è iniziata come peggio non si poteva. Durante il parto, la sua mamma e la sua sorellina sono morte a seguito delle complicazioni e lei è nata con una grave disabilità alle zampe posteriori.

Ronja Pohl era andata a visitare la fattoria della sua amica, quando ha visto la piccola alpaca e se ne è innamorata perdutamente. Nonostante non si reggesse nemmeno in piedi, si vedeva già da subito che aveva la voglia di lottare.

Saltellava e correva come una matta, come a voler dimostrare che lei era forte e uguale a tutti gli altri animali della fattoria. Me ne sono perdutamente innamorata e, in quell’esatto istante, ho deciso che dovevo fare qualsiasi cosa in mio potere pur di aiutarla.

Una nuova possibilità per la dolce Marie

Fonte: Reuters / YouTube

Ronja ha contattato un suo amico veterinario ed ha fissato subito una visita per Marie. Il medico, dopo alcuni esami, si è trovato costretto ad amputare una delle due zampe posteriori, ma ha rassicurato Ronja fornendo una soluzione davvero geniale.

Ronja, sotto consiglio del suo amico veterinario, ha contattato una ditta che si occupa di realizzare delle sedie a rotelle per animali e gli ha esposto la situazione di Marie. In pochissimo tempo, i tecnici hanno realizzato un apparato per l’alpaca che si è rivelato perfetto.

Fonte: Reuters / YouTube

Inizialmente era un po’ spaesata la cucciola, ma ben presto si è abituata ed ha imparato come “guidare” il suo nuovo giocattolo.

Inoltre, sia il veterinario che i tecnici della ditta, hanno già preparato un progetto che prevede l’assemblaggio di una protesi per la zampa mancante. La indosserà quando la terza gamba sarà abbastanza forte da sostenere il peso della cucciola e, da quel momento, sarà ancora più libera di giocare e correre felice.