La vocazione di Sarge, il cane che aiuta i cerbiatti La vocazione di Sarge, il cane che aiuta i cerbiatti nella riabilitazione

Ogni animale ha qualcosa di speciale da donare, ai loro amici umani o qualcuno che ne ha bisogno nella vita. Un pastore tedesco di nove anni, chiamato Sarge, ha la vocazione nell’aiutare i cerbiatti in difficoltà. La sua storia ha fatto il giro del web ed in molti sono rimasti stupiti da quello che riesce a fare.

La sua famiglia umana, diversi anni fa, ha trovato in mezzo al bosco un piccolo animale che era ferito e spaesato. Non riusciva più a capire cosa doveva fare e guardarlo negli occhi, per loro, è stato davvero triste.

Quelle persone non avevano la minima intenzione di lasciarlo lì, per questo motivo, hanno deciso di prenderlo e portarlo nella loro abitazione.

Il loro scopo era quello di provare a curarlo e subito dopo, di riportarlo nella natura, cioè nel suo habitat naturale. Però, subito dopo, è accaduto qualcosa di molto strano.

Sarge sin da subito ha instaurato un legame speciale con l’animale. Anche i suoi amici umani ne sono rimasti a bocca aperta, poiché non era mai capitato prima. Vederli insieme era bellissimo.

Lo ha aiutato a guarire ed a riprendersi in fretta. Però, quando è arrivato il momento di separarsi, per il cucciolo è stato davvero drammatico. Il suo desiderio era quello di poter stare ancora un po’ con il suo nuovo amico.

La storia di Sarge è stata presto conosciuta sul web ed un’associazione ha deciso di usare il cane per aiutare i cerbiatti orfani nella riabilitazione e a riprendersi il prima possibile.

Il cucciolo, ogni volta che vede arrivare nella sua abitazione un nuovo cucciolo, è al settimo cielo, poiché sa molto bene che deve prendersi cura di lui e che deve fare di tutto per farlo riprendere. Vederlo al lavoro è qualcosa di incredibile.

Una storia incredibile, che ha lasciato il web a bocca aperta. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!