Quando Emma ha saputo della storia di Foxy, ha deciso che non poteva mandarla via. Così le ha permesso di vivere nel suo quartiere

Conoscete il detto “Essere furbo come una volpe“? Ecco, questa piccola volpe, protagonista della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, di nome Foxy, ha usato la sua furbizia per intrufolarsi nel cortile della casa di una donna. Con la dolcezza, poi, è riuscita addirittura a fare diventare quel cortile casa sua. Ecco cosa è successo.

Ognuno di noi ha bisogno di un posto dove stare. Un luogo da chiamare casa, nel quale rifugiarsi e rilassarsi quando si è stanchi. Quando non si ha un posto come questo, inevitabilmente si diventa tristi.

Una donna di nome Emma Thompson, in un giorno qualsiasi, si trovava in casa ed era seduta davanti al pc per svolgere il suo lavoro quotidiano. Aveva lasciato la finestra della cucina aperta, affinché potesse entrare un po’ di aria fresca. Non poteva immaginare, però, che quello le avrebbe permesso di fare una nuova inaspettata “amicizia”.

D’un tratto, la donna ha visto qualcosa muoversi vicino alla sua gamba. Quando si è voltata, ha capito che lei non era più da sola in casa e che un’ospite inattesa si era intrufolata nel soggiorno.

Foxy sceglie il cortile di Emma come sua nuova casa

Quell’ospite inatteso era Foxy, una cucciola di volpe che, vedendo la porta aperta, aveva deciso di fare una capatina a casa di Emma. Era entrata in punta di zampe e quando ha visto che Emma si era accorta di lei, è subito fuggita via.

Nei giorni successivi la volpe è tornata ancora e ogni volta voleva entrare in soggiorno.

Indagando sulla vicenda, Emma è riuscita a ricostruire la storia della piccola Foxy. Lei era nata nel cortile di un vicino di casa. L’uomo, non un grande fan delle volpi, aveva deciso di distruggere la tana dell’animale e di scacciarla via.

La volpe, poi, aveva iniziato a vagare per il quartiere in cerca di una nuova casa in cui stare, trovando particolarmente confortevole quella di Emma.

Emma, al contrario del suo burbero e insensibile vicino, ama gli animali e non avrebbe mai cacciato via quel dolce musino. Quindi le ha permesso di rimanere lì.

Ora Foxy passa gran parte dl suo tempo nel cortile di Emma e si trova così bene che ha portato con se anche sua sorella. Vedere le loro foto è un vero spettacolo.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: