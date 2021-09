La storia di Timmie ha scaldato il cuore del web: è stato abbandonato per strada in condizioni davvero gravi. Oggi è felice

Il povero Timmie è un cane abbandonato per strada in gravi condizioni, da quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia. Tutto è iniziato quando, un giorno, un gruppo di ragazze si è trovato a passare nei pressi del Williamsburg Bridge.

La loro attenzione è stata subito catturata da un povero cane randagio debole e magro. A causa delle sue condizioni, non riusciva nemmeno a muoversi.

Quelle ragazze sapevano di doverlo aiutare. Lasciarlo lì avrebbe significato condannarlo a morte. Così si sono procurate un carrello in un negozio poco distante e una calda coperta e lo hanno utilizzato per trasportare il cane.

In seguito, si sono recate al rifugio del posto, l’Animal Haven. Erano certe che i volontari le avrebbero aiutate a salvarlo e non si sbagliavano. Timmie era spaventato, ma aveva capito che quelle persone così buone ed amorevoli, volevano soltanto curarlo. Così, una volta dentro al rifugio, ha trovato la forza di scendere dal carrello e compiere qualche passo, nonostante non riuscisse a sostenere il peso sulle sue zampe così magre.

I soccorritori gli hanno offerto un buon pasto e dell’acqua e hanno poi chiesto l’intervento di un veterinario. Timmie è rimasto ricoverato in una clinica veterinaria per 36 giorni. Si è rimesso in forze ed ha guadagnato peso, finché non è diventato abbastanza forte da essere pronto per l’adozione. È stato allora che Allison è entrata in scena!

L’adozione di Timmie

Allison era una delle ragazze che aveva contribuito al salvataggio del cane e che non era mai riuscita a dimenticare il suo sguardo triste. In quei 36 giorni si era spesso recata alla clinica, per assicurarsi che le sue condizioni di salute stessero migliorando e per fargli anche una sola carezza.

Quando ha saputo che si era ormai ripreso in modo definitivo e che era pronto per essere adottato, ha deciso di seguire il suo cuore e si è offerta di portarlo a casa con se. Oggi Timmie è di nuovo felice.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: